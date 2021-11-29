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Техкульт

Ракетный двигатель, работающий на пластиковом мусоре, успешно прошел первые тесты

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Прототип двигателя

Гибридный ракетный двигатель молодой британской компании Pulsar Fusion стал первым шагом амбициозного проекта, который включает разработку своей термоядерной технологии для практического применения. По крайней мере, они обещают это сделать к 2025 году, а в 2027-м уже отправить в космос ракету с таким двигателем. Если затея увенчается успехом, время путешествия на Марс может сократиться в два раза.

Интерес к Pulsar Fusion возник после того, как на минувшей неделе на военной базе Минобороны Великобритании в Солсбери компания провела первые статические тесты ракетного двигателя собственной разработки. Инновационная установка показала выдающиеся результаты, но самое интересное в ней – топливо. В его качестве используются флаконы из-под бытовой химии, обрезки труб, разделочные доски и бутылки. Словом, обычный пластиковый мусор. Как пояснил гендиректор Pulsar Fusion Ричард Динан, философия его команды построена на том, что ядерный синтез не так уж и сложно адаптировать для специализированного применения в качестве источника энергии для ракетного двигателя. Не нужно пытаться полностью обуздать «термояд», как это хотят сделать авторы ИТЭРа, но можно применять ядерный синтез для переработки мусора в нечто полезное. Пока это недостижимо, но успешные тесты двигателя, где обычный пластик окисляется закисью азота и создает сверхзвуковой высокотемпературный факел, внушают осторожный оптимизм.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
Марс
Ядерный щит
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