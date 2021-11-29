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Российская газета

БДК "Азов" впервые в новейшей истории получил Георгиевский флаг

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Источник изображения: rg.ru

Большому десантному кораблю "Азов" Черноморского флота впервые в новейшей истории вручили кормовой Георгиевский военно-морской флаг в память о победе, которую одержал линейный корабль "Азов" в Наваринском сражении 1827 года. Церемония состоялась у причала морского вокзала Севастополя. Перед этим флаг был освящен во Владимирском соборе - усыпальнице адмиралов.

- 20 октября 1827 года линейный корабль "Азов" сыграл решающую роль в разгроме турецко-египетского флота в Наваринском сражении, - сказал заместитель главнокомандующего ВМФ России Виктор Астапов. Благодаря этому подвигу кораблю "Азов" впервые в истории российского флота были присвоены Георгиевский флаг и вымпел. Мы чтим и продолжаем традиции героического прошлого.

На корабле "Азов", которым командовал капитан первого ранга Михаил Лазарев, а позднее - командующий Черноморским флотом и военный губернатор Севастополя, служили будущие адмиралы, герои Синопа и обороны Севастополя Владимир Корнилов, Павел Нахимов, Владимир Истомин.

Командующий Черноморским флотом Игорь Осипов вручил флаг командиру корабля капитану второго ранга Серею Луценко.

- Экипаж БДК "Азов" с большой гордостью принимает этот флаг, он будет демонстрировать на морских просторах силу и мощь Военно-морского флота России, - сказал Луценко.

Флаг был поднят на корме корабля одновременно с выстрелом из исторического орудия, который выполнили участники Клуба любителей истории отечества в униформе 32-го флотского экипажа 18-пушечного брига "Меркурий".

БДК "Азов" получил Георгиевский флаг по указу президента РФ от 23.07.2021 г. № 428 "О Военно-морском флаге Российской Федерации". Согласно документу, Георгиевский военно-морской флаг вручается в память о выдающихся подвигах российского флота кораблю, которому присвоено название "Азов" ("Память Азова") или "Меркурий" ("Память Меркурия").

Как рассказали на ЧФ, в состав российского флота в разные годы входило десять кораблей под названием "Азов" или "Память Азова". Существовала традиция вручать таким кораблям Георгиевский флаг, однако в советские годы она была утрачена.


Юлия Крымова (Севастополь)

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Египет
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Турция
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БДК 775
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