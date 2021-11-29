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Пост №1 военной полиции России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Голанские высоты - один из самых сложных и опасных регионов Сирии. И именно в нем свое постоянное дежурство ведет российская военная полиция. Война с террористами в Сирии идет с весны 2011 года. Напряжение на Голанских высотах длится почти полвека, и сейчас там расположен пост №1 военной полиции.

В 1974 году заключен договор между Сирией и Израилем. Со стороны Сирии проведена линия «Браво», со стороны, соответственно, Израиля - линия «Альфа». Между ними - зона разъединения, где ни одна из сторон не имеет права нахождения.

С того самого года посты на Голанских высотах контролировали войска ООН, но их постепенно вытеснили оттуда боевики. С 2012 года они хозяйничали в регионе, но в 2018-м сюда пришла российская армия.

Начальник Главного управления военной полиции Минобороны, генерал-полковник Сергей Кураленко рассказал программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда», что после разгрома террористов создались условия, когда необходимо было восстановить миссию ООН. Эту задачу выполняли Вооруженные силы Сирии с помощью ВКС РФ. 

Так на горизонте Голанских высот появился единственный флаг на всей этой территории - российский.

«Люди не гибнут сегодня в районе Голанских высот. Поэтому люди видят, что, если есть российский флаг, значит, в этом районе покой, есть защита. В этом, наверное, и есть символ российского флага - сила, мощь, государственность, защита населения», - сказал генерал-полковник.

Рядом с российскими позициями - кратер древнего вулкана. «Красные береты» шутят, что и за ним присматривают. За ним и за его соседом - старичком Т-34. 

В этом году армейские правоохранители отмечают юбилей. Сегодня военная полиция - это военные комендатуры, военные автомобильные инспекции, органы дознания и отдельные специальные подразделения.

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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Компании
ВПВС РФ
ООН
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