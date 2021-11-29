Войти
Российская газета

Российский самоходный камень-шпион показали на видео

444
0
0

Курсанты и преподаватели военно-воздушной академии в Воронеже показали свою новую разработку, разведывательного робота, замаскированного под камень. Видео испытаний устройства опубликовала "Звезда".

Комплекс скрытого наблюдения оснащен датчиком движения и активируется, когда тот срабатывает. Заряда батарей хватает на 15 часов сбора, обработки и передачи информации оператору, который может находиться в радиусе двух километров, рассказали в академии.

Робот оснащен миниатюрной видеокамерой, гусеничным движителем и способен менять позицию. В качестве возможного его применения военные ученые назвали разведку во время позиционной войны, когда нейтральная полоса находится под неусыпным контролем и простреливается снайперами.

Работа над камнем-шпионом продолжалась три года.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Робот
Похожие новости
23.08.2021
Валерий Герасимов провел брифинг для иностранных военных атташе по вопросам проведения МВТФ "Армия-2021" и АрМИ-2021
30.06.2020
Как человек: в России испытывают боевого робота
04.12.2019
Как создаются летающие роботы
21.10.2015
Сенатор: нормативная база по робототехнике не успевает за прогрессом
23.06.2014
В учении, проводимом на территории Калининградской области, задействованы беспилотники и боевые роботы
29.03.2013
Прогнозирование и планирование развития ВВТ в контексте перспективных угроз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 14:01
  • 67
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 13:53
  • 44
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 29.11 13:27
  • 4
В США обосновали неспособность армии России воевать в Европе
  • 29.11 13:20
  • 24
Извольте разоружиться
  • 29.11 13:09
  • 6
Ракетный частокол на фланге НАТО
  • 29.11 11:43
  • 1
Танк Т-14 показали в непривычном облике
  • 29.11 09:55
  • 1
«Байкал электроникс» сообщил о массовом выпуске ПК на процессорах Baikal-M
  • 29.11 07:19
  • 1
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 07:14
  • 1
После модернизации МиГ-31БМ практически лишились иностранных деталей
  • 29.11 05:28
  • 137
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 29.11 05:24
  • 2
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 29.11 05:23
  • 83
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 05:11
  • 69
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 29.11 04:33
  • 1093
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.11 04:31
  • 126
В США удивились размерам Су-75