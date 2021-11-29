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ТАСС

Япония запускает разработку многоразовой ракеты-носителя

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Логотип японского космического агентства JAXA.

В разработке примут участие порядка 30 японских компаний

ТОКИО, 28 ноября. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в ближайшее время запустит программу разработки многоразовой ракеты-носителя. Об этом в воскресенье сообщила деловая газета Nikkei.

Отмечается, что в разработке ракеты-носителя, которая позволит на три четверти сократить стоимость запусков, примут участие порядка 30 японских компаний. По данным издания, в их число вошли, в частности, крупнейшая японская компания в области тяжелой промышленности Mitsubishi Heavy Industries и второй по величине национальный авиаперевозчик ANA Holdings.

В настоящее время Япония использует ракеты-носители H-2A и Epsilon. Ожидается, что JAXA с партнерами представит первый прототип новой многоразовой ракеты-носителя к 2026 году, а к 2030 проведет первый тестовый запуск.

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Страны
Япония
Продукция
H-IIA
Компании
JAXA
MHI
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