WP назвала Маска одним из самых популярных в России иностранцев

Американский предприниматель Илон Маск, исполнительный директор Tesla и основатель SpaceX, мечтающий о покорении Марса, является одним из наиболее популярных в РФ иностранных деятелей. Такое мнение приводится в статье, опубликованной в субботу, 27 ноября, в газете The Washington Post.

Отмечается, что один из самых популярных мемов в России — «Как тебе такое, Илон Маск?» — настоящая ода, возможно, самому любимому международному деятелю у россиян. В них показываются чудеса смекалки, которые могут удивить, пожалуй, самого технически подкованного американского миллиардера. Авторы материала добавляют, что сам Маск, который охотно откликается на комментарии в Twitter, отмечал, что ему нравятся эти шутки.

«Маск — редкая фигура, которая пользуется почти всеобщей привлекательностью в стране, на которую нелегко произвести впечатление, особенно для посторонних. Но почему? Некоторые говорят, что это его приключения в космосе, тема, окутанная ностальгией по советским временам для россиян», — делает вывод американское издание.

25 октября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что компания SpaceX, принадлежащая Маску, достойна уважения, прежде всего, за создание ракет с возвращаемой первой ступенью. При этом 6 июня он обрушился с критикой на миллиардера за планы бегства на Марс. Он заявил, что в ближайшие годы российская госкорпорация планирует создать космическую систему экологического мониторинга и борьбы с парниковыми выбросами, вместо того чтобы разрабатывать планы бегства на другую планету.