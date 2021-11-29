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РИА Новости

Ядерный "Молодец": как советский "поезд-призрак" нагнал страху на США

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Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Молодец", представленный на уличной экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге. Алексей Даничев / РИА Новости
Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Молодец", представленный на уличной экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге. Алексей Даничев / РИА Новости.
Источник изображения: © Алексей Даничев

"Состав номер ноль" ничем не отличался от обычных товарняков. О том, что он перевозил, знать было не положено. 28 ноября 1989 года в СССР начал курсировать боевой железнодорожный ракетный комплекс "Молодец". Подробности у радио Sputnik.

В США его назвали "поезд-призрак". Среди сотен грузовых составов на железных дорогах СССР вычислить "Молодца" казалось невозможным. И все-таки его вычислили. У поезда всего с 17-тью вагонами почему-то было три локомотива. За ним началась спутниковая слежка.

Оружие возмездия

Секретный проект запустили в 1969-м. В 1980-х появился первый состав. Его 18 раз прогнали по всем климатическим поясам – от тайги до пустыни. Когда он накатал 400 тыс. км, производство поставили на поток. В 1989-м у СССР было три особых ракетных дивизии: в каждой по четыре поезда – в сумме 36 пусковых установок. Рассказывает директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов:

"Комплекс "Молодец" представлял колоссальную угрозу для США, так как в нем использовались межконтинентальные баллистические ракеты с дальностью поражения 10,5 тыс. км. Он позволял скрытно и достаточно мобильно перебрасывать ракеты в любую точку страны, где имелись железнодорожные пути, с возможностью произвести пуск, развернуться и снова скрыться. Кстати, уже в тот период все наши ракеты оснащались разделяющимися головными частями. Это была сверхуникальная система и очень грозное оружие. В США его относили к разряду оружия возмездия.

Боевой ракетный железнодорожный комплекс

Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой РВСН

"Молодцы" создавались так, чтобы гарантированно выдержать превентивный ядерный удар и нанести мощный ответный. Но прошло несколько лет, и все они пошли под нож.

Смерть "Молодцев"

В США тоже пытались создать нечто подобное, притом так, чтобы движение железнодорожного состава нельзя было отследить. Юрий Кнутов продолжает:

"У американцев была идея прорыть подземные тоннели для ракетных поездов с несколькими выходами для пуска, но проект оказался сверхдорогим даже для США. А наземный вариант, аналогичный "Молодцу", у них не получился. Они не смогли решить действительно очень сложную технологическую задачу: комплекс должен стрелять межконтинентальной баллистической ракетой из абсолютно любой точки, где бы ни произвел остановку".

Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс", 2019

Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Потерпев неудачу, США все же выиграли. В 1990-х на волне доверительных отношений с Россией настояли на уничтожении ракетных поездов и поторопили их утилизацию – помогли деньгами, подвезли суперсовременные режущие аппараты, на одном из заводов построили "разделочную" линию: она и стала точкой невозврата для советских "Молодцев".

Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik


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Страны
Россия
США
Продукция
РС-24 Ярс
РТ-23 Молодец
Проекты
ПЖРК
Ядерный щит
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