Поляки скопили 20-тысячную армейскую группировку на границе с Белоруссией

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович опасается возможных провокаций из-за скопления польских военных у границы из-за миграционного кризиса.

«Это не может не вызывать беспокойство военных людей. (...) Все, что создано сегодня на сопределе, может спровоцировать обстановку. Это как та искра», - сказал заявил Вольфович в интервью телеканалу СТВ.

По его словам, под видом борьбы с нелегальной миграцией, беженцами, чтобы поставить заслон в Европу, только на территории Польши создана военная группировка, насчитывающая 23 тыс. человек, из которых около 15 тысяч - военнослужащие разных родов войск.

«И, наверное, на что-то рассчитывают чумные головы, что мы поддадимся на панику, в том числе и наш главнокомандующий отдаст приказ выдвинуть группировки к границе. А это уже может быть приграничный инцидент, который от маленьких, небольших по размеру боевых действий может привести к крупномасштабной войне. Мы здраво смотрим на эти вещи и не позволим нас спровоцировать. Конечно же, отпор мы готовы дать. Наши силы и средства готовы действовать адекватно в случае, не дай бог, развязывания каких-то провокационных действий», - заявил Вольфович.