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РИА Новости

Постпред России в Вене Ульянов выразил беспокойство "информационным вакуумом" вокруг AUKUS

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Михаил Ульянов во время совместного брифинга МИД России, Минобороны России и Минпромторга России
Михаил Ульянов во время совместного брифинга МИД России, Минобороны России и Минпромторга России.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москва обеспокоена "информационным вакуумом" вокруг альянса AUKUS и секретности этого партнерства Австралии, Великобритании и США, ждет ответов на вопросы, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мы обеспокоены тем, что по прошествии более двух месяцев с момента объявления о создании AUKUS 15 сентября 2021 года вокруг инициативы сохраняются информационный вакуум и полное отсутствие транспарентности", - сказал Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ по теме AUKUS. Его слова приводит МИД России.

По его словам, Москва продолжает тщательно отслеживать ситуацию вокруг создания партнёрства AUKUS. Он подчеркнул, что содержание инициативы и последствия ее реализации вызывают серьёзную озабоченность, но сейчас очевидно, что формирование AUKUS несет в себе значительные риски для международной безопасности, а также плохо стыкуется с обязательствами участников партнерства в сфере ядерного нераспространения.

"Планы создания в рамках AUKUS атомных подводных лодок для ВМС Австралии при содействии США и Великобритании оказывают дестабилизирующее влияние на режим Договора о нераспространении ядерного оружия", - добавил Ульянов.

"Не добавляет ясности и недавно появившийся в открытом доступе текст трехстороннего соглашения об обмене информацией в отношении проекта по атомным подводным лодкам. Понимаем, что подобные договорённости – это нормальная практика. Однако, из содержания документа явно следует, что в отношении проекта будет применяться повышенный уровень секретности", - отметил российский постпред.

Он также сообщил, что Москва все еще ждет внятного ответа относительно того, какое топливо будет использоваться в силовых ядерных установках субмарин.

"Если речь идет о высокообогащенном уране, который применяется в большинстве современных ядерных силовых установок атомных подводных лодок, вне регулярных проверок МАГАТЭ окажется порядка двух тонн высокообогащенного урана", - сказал Ульянов, подчеркнув, что существуют сомнения относительно того, будет ли весь ядерный материал на территории Австралии оставаться в мирной деятельности.

В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".

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Страны
Австpалия
Великобритания
Россия
США
Франция
Продукция
Barracuda
Проекты
Barracuda АПЛ
Ядерный щит
ЯО
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