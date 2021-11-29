Экс-советник президента США по нацбезопасности Болтон раскрыл план удара по позициям России на постсоветском пространстве

Морпехи США во время военных учений "Платиновый орел" в тренировочном районе Бабадаг в Румынии.

МОСКВА, 27 ноября/ Радио Sputnik. Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в статье для издания 19Fortyfive раскрыл план удара по позициям России на пространстве бывшего СССР.

По словам экс-чиновника Белого дома, Москва распространяет влияние через "серую зону", которая находится к востоку от НАТО и включает Украину, Белоруссию, Молдавию, а также республики Южного Кавказа.

Болтон считает, что США и их союзники по НАТО должны начать распутывать "замороженные конфликты" в этих регионах: решить приднестровский конфликт, а также обратить внимание на ситуацию с Абхазией и Южной Осетией.

Это, считает экс-советник Трампа, может отвлечь Кремль от украинской проблематики и помочь странам "серой зоны" вступить в НАТО.

По мнению Болтона, после "катастрофического" вывода войск США и других стран Североатлантического альянса из Афганистана "самое время показать Москве, что блок жив и здоров".

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