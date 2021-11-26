Преимущества покупки недвижимости в Дубае

Все больше жителей нашей страны интересуется приобретением недвижимости за рубежом. Одной из самых привлекательных стран для совершения такой покупки являются Объединенные Арабские Эмираты. Чтобы вложение средств в подобную недвижимость не стало причиной проблем, необходимо заранее узнать, какие преимущества дает приобретение апартаментов в Дубае. Посмотреть объявления о продаже разнообразного жилья в этой стране можно на сайте https://ru.mira-estate.com/. Здесь можно увидеть наиболее популярные объекты, которые предпочитают приобретать жители РФ и других государств.

Преимущества приобретения недвижимости в ОАЭ

Если сравнивать Объединенные Арабские Эмираты с другими странами, то они готовы предложить намного больше преимуществ для покупки жилья, чем другие государства. В первую очередь таунхаус, пентхаус, апартаменты или вилла в Дубае являются отличными вариантами для инвестиций. Здесь сосредоточены практически все ведущие корпорации мира. Благодаря этому мегаполис стал успешной деловой столицей. Сюда приезжают для проведения переговоров и заключения сделок представители многих стран. Помимо этого, к достоинствам этого города стоит отнести следующее:

высокий уровень безопасности – Дубай является одним из самых спокойных мегаполисов, где общественный порядок строго контролируется;

отсутствие некоторых категорий налогов – это даст возможность успешно вести бизнес или заниматься другой деятельностью, а также приобрести недвижимость без дополнительных выплат;

отличный климат – в этой зоне наблюдается теплая и комфортная для многих погода с отсутствием серьезных климатических явлений;

защиту собственника на правительственном уровне – государство внимательно следит за соблюдением всех правовых норм законодательства;

возведение зданий только добросовестными застройщиками – власти предоставляют это право только тем компаниям, которые имеют безукоризненную репутацию.

Для каких целей можно приобрести недвижимость в Дубае

Правительство ОАЭ заинтересовано в привлечении инвестиций из других стран, поэтому предоставляет всем покупателям недвижимости отличные условия. Сегодня можно приобрести апартаменты, виллы, квартиры или пентхаусы в Дубае для получения упрощенного варианта ВНЖ. Власти предоставляют визы резидента всем, кто собирается вложиться в недвижимость. Такая программа позволяет получить аналог ВНЖ, который будет иметь срок в 5 либо 10 лет. При этом такой вариант визы можно продлевать неограниченное количество раз.

Купить недвижимость в Дубае можно для следующих нужд:

инвестирования – это позволит сдавать апартаменты в аренду и получать постоянную прибыль;

комфортного проживания – его можно обеспечить для себя и своих детей благодаря высокому уровню развития мегаполиса и высочайшей безопасности;

ведения бизнеса – здесь можно развить практически любое направление деятельности.

Власти ОАЭ готовы предоставить инвесторам возможность получения ипотеки. Это даст возможность приобрести жилье более высокого класса.