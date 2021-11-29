Fox News (США): почему шанс, что Россия нападет на Украину этой зимой, выше, чем 50 на 50?

По мнению главы украинского минобороны, российские войска, укомплектованные сотнями тяжелых боевых машин, нападут на Киев к концу января. Но сначала, пишет Fox News, ждите финта со стороны Белоруссии в сторону Польши. По мнению американского подполковника в отставке, это случится потому, что в России поняли: Байден слабак.

Президент России Владимир Путин прощупал Байдена и решил, что он слабак.

По данным издания "Милитари таймс" (The Military Times), директор оборонного ведомства Украины рассчитывает, что российские войска, укомплектованные сотнями тяжелых боевых машин, расставленных парком у российско-украинской границы, нападут к концу января или началу февраля 2022 года.

Вопрос лишь в том, когда это произойдет - и это решение сводится к прикидкам российского президента, чтó президент Джо Байден и НАТО предпримут в ответ.

Президент России Владимир Путин прощупал Байдена и решил, что он слабак. Кроме того, недавняя поездка на Украину министра обороны Ллойда Остина снова всколыхнула надежды Киева присоединиться к НАТО, а Путин клянется, что этому не бывать.

Чтобы не допустить скорого членства Киева в НАТО, Путин готовит свои войска к атаке уже этой зимой. Вероятно, в ходе нападения мы увидим авианалеты и удары артиллерийских и бронетанковых соединений на фоне глубокого проникновения на территорию Украины воздушного десанта и морских атак на стратегические порты Одессу и Мариупуль (так в оригинале, прим. перев.).

Но сначала ждите финта со стороны Белоруссии в сторону Польши и бряцания ядерным оружием в Балтийском регионе, чтобы отвлечь внимание НАТО от Украины.

Репетицией предстоящего вторжения на Украину стали крупномасштабные российские учения "Запад-21" в Белоруссии этой осенью. В ходе учений было сброшено 3 500 десантников со специальным оборудованием - этот стратегический шаг необходим, чтобы смягчить тыл противника и гарантировать успех массированным бронетанковым формированиям, когда те перейдут международную границу.

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что сроки вторжения остаются неясными и что Путин еще не принял решения, но уже понятно, что русские стремительно наращивают для этого потенциал. В приграничном с Украиной районе у них сосредоточены значительные силы, в том числе десятки тысяч призванных за последние месяцы резервистов, и оружейные платформы, в том числе баллистические ракеты малой дальности "Искандар" (так в оригинале, прим. перев.) и оружие большой дальности. Массированную переброску российских войск и наступательной техники подтверждает масса общедоступных спутниковых изображений.

Разумеется, любое нападение, вероятнее всего, пойдет по сценарию вторжения Москвы в Грузию в 2008 году и событий после зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, когда российские войска захватили Крым и спровоцировали непрекращающееся восстание на востоке Украины. Каждое из этих наступлений началось с серии психологических операций и кибератак. Аналогичный сценарий уже действует по всей Украине.

Глава украинской разведки бригадный генерал Кирилл Буданов признал, что русские "хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди против правительства" - явно идет создание предлога для "России-матушки", чтобы броситься на помощь своему бывшему сателлиту, как это было в Грузии и Крыму.

Буданов привел свежий пример спровоцированных Россией беспорядков. Он отметил созданные Россией антиукраинские настроения вокруг инцидента под названием "Вагнергейт" с участием десятков российских наемников, которых нанял российский олигарх и друг Путина, причастный к атакам на Украине. Примечательно, что мы уже видели, как группа Вагнера выполняет приказы Путина в Сирии, в ряде африканских странах и даже в Восточной Европе.

Нападет ли Путин на Украину этой зимой? Я считаю, что шанс даже больше, чем 50 на 50. Почему? Путин считает Байдена слабаком, и это мышление русских подогревается прискорбным фиаско с выводом американских войск из Афганистана.

Кроме того, сейчас идеальный момент для иностранных авантюр, потому что Байден непопулярен дома, у него масса внутренних проблем, а в ноябре 2022 года ему предстоят досадные выборы в Конгресс, на которых его партия может потерять как Сенат, так и Палату представителей. Кроме того, Путин видит, что его китайский союзник президент Си Цзиньпин тоже считает Байдена слабым, - это объясняет наращивание китайского военного потенциала в Тайваньском проливе и возможную грядущую гибель демократического Тайваня.

Очевидно, что внутренние и геополитические проблемы перед администрацией Байдена лишь копятся, и грядет подлинное испытание его внешнеполитической храбрости. И я сильно сомневаюсь, что Байден и его администрация "разубедит" таких, как Путин и Си, от решительных действий по возвращению земель, которые те уже давно объявили своей собственностью.

Роберт Магиннис (Robert Maginnis), подполковник в отставке