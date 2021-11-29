Возвращение в Балтимор

Как сообщила 24 ноября 2021 года пресс-служба Западного военного округа, в Воронеже состоялась торжественная церемония открытия аэродрома Балтимор после реконструкции. На аэродром уже перебазировались первые 17 истребителей-бомбардировщиков Су-34 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Церемония по случаю открытия после реконструкции аэродрома Балтимор (Воронеж-Б) с возвращением на него к месту постоянного базирования 47-го бомбардировочного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа, 24.11.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Церемония ввода аэродрома в эксплуатацию состоялась под руководством командующего армией ВВС и ПВО, заслуженного военного лётчика РФ генерал-майора Олега Маковецкого. Также в числе почётных гостей в торжествах приняли участие офицеры управления гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии ЗВО, военнослужащие Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, офицеры управления объединения, военнослужащие авиаполка и их семьи.

"Хочу поздравить вас с возвращением на родную землю! Профессионализм, преданность воинскому долгу, достоинство и честь, грамотная и бережная эксплуатация современных образцов авиатехники - вот ваша визитная карточка", - отметил генерал-майор Олег Маковский в ходе торжественного митинга с выносом боевого знамени полка.

В связи с реконструкцией, личный состав полка выполнял учебно-боевые задачи с применением взлетно-посадочной полосы временного аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области.

На заключительном этапе работ представителями военно-промышленного комплекса велись работы на площади более 220 тыс. кв. м. Новая взлётно-посадочная полоса прошла техническую экспертизу и ей был присвоен высший класс, который позволяет использовать её для посадки любых типов самолётов оперативно-тактической и военно-транспортной авиации Министерства обороны Российской Федерации.

Длина взлетно-посадочной полосы составила почти 4 тысячи м., а ширина 60 м. Технические характеристики и оснащение ВПП имеет возможность принимать воздушные суда всех классов и любого размера. Толщина слоя бетона на полосе составляет 60 см.

Кроме того, групповые места стоянок на аэродроме в 2022 году будут оборудованы крытыми металлокаркасными навесами, что позволит инженерно-техническому составу производить работы по обслуживанию авиатехники в любых погодных условиях.

Cо стороны bmpd напомним, что аэродром Балтимор (Воронеж-Б) является штатным аэродромом базирования 47-го бомбардировочного (ранее - смешанного) авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Данный полк стал первым линейным полком ВВС (ВКС) России, перевооруженным на фронтовые бомбардировщики Су-34, получив в 2011-2013 годах 24 самолета этого типа.

Реконструкция аэродрома Балтимор была начата еще в 2013 году, и, при первоначальном плановом сроке работ в полтора года, превратилась в долгострой и затянулась на восемь лет. Все это время с декабря 2013 года 47-й авиационный полк временно базировался на аэродром Бутурлиновка (Воронежская область). При этом, несмотря на длительность работ на Балтиморе, начатое там еще в 2015 году строительство металлокаркасных навесов для авиационной техники еще не завершено (вернее сказать, с 2015 года их строительство было заброшено). О строительстве же защищенных укрытий для самолетов на аэродроме, расположенном в 170 км от границы с Украиной, и говорить не приходится.

Перебазировавшиеся на реконструированный аэродром Балтимор (Воронеж-Б) с возвращением к месту постоянного базирования фронтовые бомбардировщики Су-34 47-го бомбардировочного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа, 24.11.2021 (с) кадр из телерепортажа канала "Вести-24"

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