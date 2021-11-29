Войти
ТАСС

Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру ожидается в ночь на 2 декабря

598
0
0
Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" на стартовом комплексе космодрома Куру
Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" на стартовом комплексе космодрома Куру.
Источник изображения: © AP Photo/Henri Griffit, архив

В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что "по времени Гвианского космического центра это будет 21:31 1 декабря"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с двумя космическими аппаратами Galileo FOC запланирован на 03:31 мск 2 декабря (21:31 1 декабря по местному времени). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"В соответствии с графиком пусков, утвержденным госкорпорацией "Роскосмос", пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" и двумя космическими аппаратами Galileo FOC запланирован в 03:31 по московскому времени 2 декабря 2021 года. По времени Гвианского космического центра это будет 21:31 1 декабря", - отметили в пресс-службе.

Ранее ракета-носитель "Союз-СТ-Б" со спутниками была вывезена на стартовый стол Гвианского космического центра (космодром Куру) во Французской Гвиане.

"Союз в ГКЦ" - международный космический проект госкорпорации "Роскосмос", Европейского космического агентства, Национального центра космических исследований Франции и кооперации ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России и Франции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Россия
Франция
Продукция
Фрегат РБ
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Проекты
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
22.10.2021
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
14.10.2021
Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с космодрома Куру
21.06.2016
Россия и Франция отметят 50 лет сотрудничества в космической сфере
06.12.2011
Новые пуски ракет с космодрома Куру
02.11.2011
И все-таки она улетела!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 14:01
  • 67
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 13:53
  • 44
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 29.11 13:27
  • 4
В США обосновали неспособность армии России воевать в Европе
  • 29.11 13:20
  • 24
Извольте разоружиться
  • 29.11 13:09
  • 6
Ракетный частокол на фланге НАТО
  • 29.11 11:43
  • 1
Танк Т-14 показали в непривычном облике
  • 29.11 09:55
  • 1
«Байкал электроникс» сообщил о массовом выпуске ПК на процессорах Baikal-M
  • 29.11 07:19
  • 1
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 07:14
  • 1
После модернизации МиГ-31БМ практически лишились иностранных деталей
  • 29.11 05:28
  • 137
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 29.11 05:24
  • 2
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 29.11 05:23
  • 83
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 05:11
  • 69
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 29.11 04:33
  • 1093
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.11 04:31
  • 126
В США удивились размерам Су-75