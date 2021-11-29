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Российская газета

Танк Т-14 показали в непривычном облике

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Источник изображения: Уралвагонзавод / uralvagonzavod.ru

Т-14 "Армата" впервые продемонстрировали без защитного кожуха башни. Одна из боевых машин попала в объективы в цеху Уралвагонзавода (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) во время посещения этого знаменитого своей продукцией предприятия заместителем министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В данном не совсем привычном облике можно разглядеть некоторые детали оборудования, например, комплекс активной защиты.

Также на обнародованных фотографиях видны несколько изменившаяся передняя часть корпуса и доработанные бортовые экраны.

Несомненно, эти изменения были произведены после проводившихся интенсивных испытаний, которые продолжатся во время эксплуатации в войсках.

Всего, как рассказал врио начальника 47-го военного представительства майор Дмитрий Репин на предприятии, до конца года наша армия получит 20 перспективных основных боевых танков.

Ранее на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" сообщалось, что у "четырнадцатых" подверглась доработке ходовая часть - внедрены новые катки и гусеничные ленты.

Также, как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в последний месяц 2021 года сухопутные войска России получат более шести десятков Т-90М "Прорыв".


Алексей Брусилов

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
29.11.2021 11:43
Нечего тут комментировать. Показать Криворучко, это конечно круто, "великий" спец по танкам. Будем ждать в войсках, тогда и посмотрим...
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