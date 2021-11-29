МКС обзавелась «Причалом»

Россия завершила сборку своего сегмента Международной космической станции. Вчера, 26 ноября, пресс-службы Роскосмоса и NASA объявили об успешной стыковке модуля «Причал» к МКС.

В описании к видео, размещённом на YouTube-канале Роскосмоса, указывается, что стыковка «Причала» к многоцелевому лабораторному модулю «Наука» выполнена 26 ноября в 18:25 по московскому времени. В 22:30 космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров зашли внутрь «обновки» МКС.

Поздравление с успешной стыковкой узлового модуля «Причал»

«Причал» стал последним модулем российского сегмента МКС. Ранее планировалась, что к нему присоединится Научно-энергетический модуль (НЭМ), но из-за многолетней задержки с отправкой к МКС модуля «Наука» НЭМ решили сделать базовым элементом перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

По словам генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, узловой модуль «Причал» за счёт своих конструктивных особенностей позволит отработать технологии, которые в дальнейшем будут применены на РОСС и позволят «сделать её вечной».