Войти
Интерфакс-АВН

В МЧС РФ подтвердили ЧП с пострадавшими на оборонном заводе в Дзержинске

378
0
0
Завод имени Свердлова в Дзержинске. Архивное фото
Завод имени Свердлова в Дзержинске. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : сайт Завода имени Свердлова

Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - На заводе им. Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в Дзержинске (Нижегородская область), сработала пожарная сигнализация, а затем произошло несколько взрывов, сообщает в субботу пресс-служба МЧС РФ.

"В Нижегородской области на заводе имени Я.М.Свердлова сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков. На территории завода могут находиться взрывчатые вещества", - говорится в сообщении МЧС РФ.

Отмечается, что также поступила информация о пострадавших, при этом их число не уточняется.

В пресс-службе добавили, что на место выдвинулись пожарные подразделения, информация уточняется.

Ранее о взрывах и пожаре на предприятии сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его данным, пострадали, как минимум, двое рабочих, их эвакуировали и передали медикам.

В пресс-службе администрации Дзержинска сообщили, что произошел пожар на заводе Свердлова. "Угрозы нет. Информация о пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе завода "Интерфаксу" сообщили, что комментарий ожидается позднее.

ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова" - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает около 30% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.

31 августа 2018 года на территории завода произошел взрыв в здании утилизации мин. Затем там возник пожар на площади 80 кв. м. В результате инцидента пять человек погибли, еще шестеро пострадали. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии была госпитализирована в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета, где позже скончалась. Начальнику цеха завода было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности во взрывоопасных цехах, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, с причинением крупного ущерба).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Проекты
Медицина
Похожие новости
24.04.2019
Все пожарные подразделения переоснастят современной техникой
06.06.2017
На учениях в Амурской области обезвредили условных боевиков, напавших на Зейскую ГЭС
12.11.2013
Воздушные дороги Ан-148
13.06.2013
Новый легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т начал презентационный тур с показательных полетов в горах Казахстана
29.12.2012
Никто, кроме них
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 14:01
  • 67
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 13:53
  • 44
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 29.11 13:27
  • 4
В США обосновали неспособность армии России воевать в Европе
  • 29.11 13:20
  • 24
Извольте разоружиться
  • 29.11 13:09
  • 6
Ракетный частокол на фланге НАТО
  • 29.11 11:43
  • 1
Танк Т-14 показали в непривычном облике
  • 29.11 09:55
  • 1
«Байкал электроникс» сообщил о массовом выпуске ПК на процессорах Baikal-M
  • 29.11 07:19
  • 1
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 07:14
  • 1
После модернизации МиГ-31БМ практически лишились иностранных деталей
  • 29.11 05:28
  • 137
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 29.11 05:24
  • 2
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 29.11 05:23
  • 83
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 05:11
  • 69
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 29.11 04:33
  • 1093
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.11 04:31
  • 126
В США удивились размерам Су-75