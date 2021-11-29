В МЧС РФ подтвердили ЧП с пострадавшими на оборонном заводе в Дзержинске

Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - На заводе им. Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в Дзержинске (Нижегородская область), сработала пожарная сигнализация, а затем произошло несколько взрывов, сообщает в субботу пресс-служба МЧС РФ.

"В Нижегородской области на заводе имени Я.М.Свердлова сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков. На территории завода могут находиться взрывчатые вещества", - говорится в сообщении МЧС РФ.

Отмечается, что также поступила информация о пострадавших, при этом их число не уточняется.

В пресс-службе добавили, что на место выдвинулись пожарные подразделения, информация уточняется.

Ранее о взрывах и пожаре на предприятии сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его данным, пострадали, как минимум, двое рабочих, их эвакуировали и передали медикам.

В пресс-службе администрации Дзержинска сообщили, что произошел пожар на заводе Свердлова. "Угрозы нет. Информация о пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе завода "Интерфаксу" сообщили, что комментарий ожидается позднее.

ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова" - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает около 30% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.

31 августа 2018 года на территории завода произошел взрыв в здании утилизации мин. Затем там возник пожар на площади 80 кв. м. В результате инцидента пять человек погибли, еще шестеро пострадали. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии была госпитализирована в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета, где позже скончалась. Начальнику цеха завода было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности во взрывоопасных цехах, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, с причинением крупного ущерба).