Войти
Военно-промышленный курьер

Уничтожить противника, не выходя из кабины

411
0
+3
Источник изображения: vpk-news.ru

Подразделение Восточного военного округа (ВВО) получит реактивные системы залпового огня «Торнадо-С».

Минобороны России приняло решение о поставках нового вооружения. 

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве. 

Новые машины поставят в 338-ю гвардейскую реактивную бригаду. Военные также получат обычные и высокоточные боеприпасы. Издание отмечает, что сроки поставок будут зависеть от выполнения гособоронзаказа.

Начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский назвал особенность модернизированной РСЗО. По его словам, «Торнадо-С» может поражать малоразмерные цели управляемыми снарядами. Также машина получила автоматизированные системы наведения, которые позволяют экипажу готовить пуск в кабине «Торнадо-С».

Ранее генеральный директор «НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Смирнов рассказал о начале производства корректируемых ракет для «Торнадо-С».

По его словам, предприятие заключило контракт с Минобороны России на поставку боеприпасов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Торнадо-С
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Сплав НПО
Технодинамика
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
29.11.2021
Российские военные получат «Торнадо-С»
07.06.2021
"Мотовилиха" выполнит заказы более чем на 40 млрд. рублей
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
12.01.2018
В НПО «СПЛАВ» подвели итоги 2017 года
01.08.2016
Пермский пасьянс: удержит ли Сергей Когогин контроль над "Мотовилихой"?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 14:01
  • 67
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 13:53
  • 44
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 29.11 13:27
  • 4
В США обосновали неспособность армии России воевать в Европе
  • 29.11 13:20
  • 24
Извольте разоружиться
  • 29.11 13:09
  • 6
Ракетный частокол на фланге НАТО
  • 29.11 11:43
  • 1
Танк Т-14 показали в непривычном облике
  • 29.11 09:55
  • 1
«Байкал электроникс» сообщил о массовом выпуске ПК на процессорах Baikal-M
  • 29.11 07:19
  • 1
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 07:14
  • 1
После модернизации МиГ-31БМ практически лишились иностранных деталей
  • 29.11 05:28
  • 137
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 29.11 05:24
  • 2
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 29.11 05:23
  • 83
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 05:11
  • 69
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 29.11 04:33
  • 1093
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.11 04:31
  • 126
В США удивились размерам Су-75