У морской пехоты России профессиональный праздник

27 ноября в России отмечается День морской пехоты - одного из самых боеспособных формирований армии РФ.

За более чем 300-летнюю историю эти войска принимали участие во множестве судьбоносных сражений. Сегодня подразделения морпехов отрабатывают нестандартные приёмы ведения боевых действий, оснащаются современной бронетехникой, БПЛА, стрелковым оружием, средствами разведки и связи.

С 2015 года морская пехота выполняет боевые задачи в Сирии. По мнению экспертов, «чёрные береты» по праву сохраняют статус элитного формирования российских вооружённых сил.

Данное формирование вооружённых сил входит в состав ВМФ. Оно предназначено для обороны военно-морских баз, ключевых участков побережья, а также для проведения десантных операций.

Днём рождения «чёрных беретов» принято считать распоряжение царя Петра I об учреждении полков «морских солдат». Это произошло в 1705 году во время Северной войны.

Ярким подтверждением высокого боевого духа, стойкости и грамотных действий считается подвиг отряда майора Цезаря Куникова под Новороссийском вблизи Мысхако (Малая Земля) в феврале 1943 года. Несмотря на непрерывные вражеские атаки, советские морпехи смогли закрепиться на клочке прибрежной территории и долгое время отвлекали на себя значительные силы противника, способствуя тем самым освобождению Новороссийска.

RT пишет, что с 2015 года морские пехотинцы РФ несут боевую вахту в Сирии. Из материалов Минобороны России следует, что первоначально бойцы МП охраняли авиабазу Хмеймим.

В последнее время военное ведомство сообщало, что «чёрные береты» отвечают за безопасность коллег из других видов войск ВС РФ и защищают пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.