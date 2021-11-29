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ТАСС

Космонавты на МКС открыли переходные люки в новый российский модуль "Причал"

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Космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Антон Шкаплеров (слева направо)
Космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Антон Шкаплеров (слева направо).
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Они были открыты в 22:39 мск

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров открыли переходные люки и перешли в новый российский модуль "Причал" на МКС. Об этом сообщили в Twitter Роскосмоса.

"Космонавты Роскосмоса Антон Шкапплеров и Петр Дубров перешли в новый российский модуль Международной космической станции - "Причал", - говорится в сообщении.

По информации корпорации, люки со стороны модуля "Наука" и со стороны "Причала" были открыты в 22:39 мск.



Ранее узловой модуль "Причал" в составе корабля "Прогресс М-УМ", запущенный в среду с космодрома Байконур, причалил к стыковочному узлу многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Ракета-носитель "Союз-2.1б" с кораблем и модулем стартовала в 16:06 мск в среду. Стыковка выполнялась по двухсуточной схеме.

Новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел". Всего к нему смогут стыковаться пять объектов. Впервые пилотируемый корабль "Союз" должен причалить к новому узловому модулю 18 марта следующего года.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Союз-2 РН
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