Космонавты на МКС открыли переходные люки в новый российский модуль "Причал"

Они были открыты в 22:39 мск

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров открыли переходные люки и перешли в новый российский модуль "Причал" на МКС. Об этом сообщили в Twitter Роскосмоса.

"Космонавты Роскосмоса Антон Шкапплеров и Петр Дубров перешли в новый российский модуль Международной космической станции - "Причал", - говорится в сообщении.

По информации корпорации, люки со стороны модуля "Наука" и со стороны "Причала" были открыты в 22:39 мск.

[cloud=bc]Космонавты Роскосмоса @Anton_Astrey и Петр Дубров перешли в новый российский модуль Международной космической станции — #Причал! ️ Люки со стороны модуля #Наука и со стороны «Причала» были открыты в 22:39 по московскому времени. pic.twitter.com/lOQxeVv3yu - РОСКОСМОС (@roscosmos) November 26, 2021







Ранее узловой модуль "Причал" в составе корабля "Прогресс М-УМ", запущенный в среду с космодрома Байконур, причалил к стыковочному узлу многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Ракета-носитель "Союз-2.1б" с кораблем и модулем стартовала в 16:06 мск в среду. Стыковка выполнялась по двухсуточной схеме.

Новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел". Всего к нему смогут стыковаться пять объектов. Впервые пилотируемый корабль "Союз" должен причалить к новому узловому модулю 18 марта следующего года.