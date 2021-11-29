Войти
ТАСС

Китай успешно запустил спутник Zhongxing-1D

566
0
0
Long March 5
Пуск первой китайской тяжелой ракеты Long March 5.
Источник изображения: Reuters

Запуск стал 399-м для ракет-носителей серии Long March

ПЕКИН, 26 ноября. /ТАСС/. Китай произвел успешный запуск спутника Zhongxing-1D с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Об этом в пятницу сообщило агентство Синьхуа.

Ракета-носитель Long March 3B со спутником стартовала с пусковой площадки в 00:40 по пекинскому времени (19:40 мск). Аппарат успешно вышел на заданную орбиту.

Нынешний запуск стал 399-м для ракет-носителей серии Long March.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывает метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также осуществляет запуски аппаратов по исследованию небесных тел, в частности Луны и Марса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Луна
Марс
Похожие новости
20.08.2021
Китай успешно запустил вторую группу научно-экспериментальных спутников Tianhui-2
21.07.2020
"Больше американский": как арабский зонд летит к Марсу
02.02.2017
"Без России в космос американцы не улетят"
20.12.2016
"От программы не то что жира, уже и части мяса не осталось"
20.06.2013
Российские вертолеты удивили Ле Бурже
04.07.2011
Пять мифов о НАСА ("The Washington Post", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 14:01
  • 67
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 13:53
  • 44
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 29.11 13:27
  • 4
В США обосновали неспособность армии России воевать в Европе
  • 29.11 13:20
  • 24
Извольте разоружиться
  • 29.11 13:09
  • 6
Ракетный частокол на фланге НАТО
  • 29.11 11:43
  • 1
Танк Т-14 показали в непривычном облике
  • 29.11 09:55
  • 1
«Байкал электроникс» сообщил о массовом выпуске ПК на процессорах Baikal-M
  • 29.11 07:19
  • 1
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 07:14
  • 1
После модернизации МиГ-31БМ практически лишились иностранных деталей
  • 29.11 05:28
  • 137
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 29.11 05:24
  • 2
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 29.11 05:23
  • 83
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 05:11
  • 69
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 29.11 04:33
  • 1093
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.11 04:31
  • 126
В США удивились размерам Су-75