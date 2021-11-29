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Интерфакс-АВН

Китай вывел на орбиту Земли телекоммуникационный спутник

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РН "Чанчжэн-3Б"
Старт китайской РН "Чанчжэн-3Б".
Источник изображения: http://www.cntv.ru/

Пекин. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Китай успешно вывел на геосинхронную орбиту Земли телекоммуникационный спутник "Чжунсин-1Д", сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"27 ноября в 00:40 по Пекинскому времени (26 ноября 19:40 мск) ракета-носитель "Чанчжэн-3Б" зажгла двигатели и стартовала к намеченной орбите со стартовой площадки космодрома Сичан вместе со спутником "Чжунсин-1Д". Запуск признан полностью успешным", - говорится в сообщении корпорации.

По данным разработчиков, космический аппарат, запущенный в интересах государственной компании Chinese Satellite Communications, способен обеспечивать пользователям услуг компании высокое качество теле- и радиосвязи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Чанчжэн
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