Рогозин назвал будущие узловые модули "суставами" российской орбитальной станции

Глава Роскосмоса отметил, что архитектура "Причала" будет отличаться от МКС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Узловой модуль "Причал" станет прототипом подобных модулей для Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которые будут "суставами" ее космического тела. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Центре управления полетами (ЦУП).

"Это один из важнейших прототипов создания РОСС, архитектура которой будет отличаться от МКС. Она должна быть такой, чтобы она была вечной: модули, которые отыгрывают ресурс, будут отцепляться от станции и она будет наращиваться в другом направлении с помощью таких узловых модулей, которые будут некими суставами нового большого металлического конструкторского инженерного тела", - сказал Рогозин.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с кораблем и модулем стартовала в 16:06 мск в среду, а в пятницу "Причал" пристыковался к модулю "Наука".

Новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел". Всего к нему смогут стыковаться пять объектов. Впервые пилотируемый корабль "Союз" должен причалить к новому узловому модулю 18 марта следующего года.