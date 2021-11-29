Роскосмос начнет эскизное проектирование РОСС на свои средства

По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, согласие по проекту будет связано не с конкретными параметрами финансирования работ, а с принципиальным решением об их развертывании

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Роскосмос готов начать работы по эскизному проектированию Российской орбитальной служебной станции (РОСС) с компенсацией в 2023 году. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Центре управления полетами (ЦУП).

"На сегодняшний момент мы готовы начать эту работу за счет тех средств, которые у нас есть, с последующей компенсацией в 2023 году. При получении политического согласия на высшем уровне мы к этой работе приступим", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, согласие по проекту будет связано не с конкретными параметрами финансирования работ, а с принципиальным решением об их развертывании. Де-факто работы по эскизному проектированию РОСС уже начались, отметил он.

В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Научно-технический совет Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу - 2025.