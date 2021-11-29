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WarSpot

Хорватия договорилась с Францией о покупке «Рафалей»

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Франция и Хорватия финализировали соглашение о покупке истребителей Rafale. Вчера, 25 ноября, пресс-служба компании Dassault Aviation объявила о подписании двух контрактов с Минобороны Хорватии на поставку и обслуживание самолётов.

По результатам тендера, завершённого в мае текущего года, для ВВС Хорватии планируется приобрести 12 истребителей Rafale, обновлённых до новейшей версии F3-R. Стоимость сделки тогда оценивалась в €1 млрд — в эту сумму планировалось включить обучение персонала, запчасти и вооружение.

Истребитель Rafale

Источник изображения: dassault-aviation.com

В Dassault Aviation не раскрывают деталей и стоимости контракта. При этом указывается, что ВВС Хорватии получат 12 истребителей Rafale, полный пакет логистической поддержки на три года, а также полный курс подготовки лётчиков и наземного персонала.

Хорватские ВВС обновят свой истребительный парк с третьей попытки. В 2006 году Минобороны Хорватии объявляло тендер на закупку истребителей, но двумя годами позже отменило его из-за недостатка средств. В 2018 году Хорватия провела тендер, победителем которого были названы подержанные истребители F-16 Barak из состава ВВС Израиля. Эта сделка сорвалась из-за того, что США не дали своего согласия на передачу «самолётов с израильским оборудованием». Известно, что ВВС Хорватии имеют в своем составе чуть более десятка боеспособных истребителей МиГ-21 различных модификаций (в том числе учебно-боевых).

Rafale — многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation в 80-е годы. Первый полёт истребителя состоялся в 1986 году, в 2004 году он поступил на вооружение ВМС, а двумя годами позже — ВВС Франции. В 2017 году Минобороны Франции официально одобрило программу разработки истребителя Rafale модификации F4.

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Страны
Израиль
США
Франция
Хорватия
Продукция
F-16
F-4
Rafale
МиГ-21
Компании
Dassault
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