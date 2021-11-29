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ТАСС

В строевые части Сухопутных войск до конца года поступят 20 танков "Армата"

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Врио начальника 47-го военного представительства майор Дмитрий Репин не уточнил, в какое соединение поступят новейшие танки

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Двадцать новейших танков Т-14 "Армата" будут поставлены в строевые части Сухопутных войск до конца 2021 года, сообщил журналистам врио начальника 47-го военного представительства майор Дмитрий Репин.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в пятницу в ходе рабочей поездки посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, где проверил производство танков Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", а также провел совещание по развитию бронетанкового вооружения и техники Сухопутных войск.

"Планируется к поставке до конца 2021 года танков на базе тяжелой межвидовой гусеничной платформы "Армата" Т-14 в количестве 20 единиц", - сказал военный представитель на предприятии, уточнив, что эти машины пойдут в строевые части.

"Согласно условиям государственного контракта, серийная поставка изделий в войска осуществляется до окончания государственных испытаний. Сейчас идет изготовление опытно-промышленной партии до окончания государственных испытаний, чтобы получить опыт войсковой эксплуатации", - пояснил Репин.

Он не уточнил, в какое соединение поступят новейшие танки, отметив, что "это определяет главное автобронетанковое управление".

Т-14 "Армата" - танк нового поколения с необитаемой башней, его экипаж размещается в бронированной капсуле в центре корпуса.

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Россия
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Т-90 "Владимир"
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ГАБТУ
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