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Интерфакс-АВН

Минобороны заявило о росте международных учений с участием РФ

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Учения в Таджикистане
Учения в Таджикистане.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские Вооружённые силы в 2021 году в три раза чаще привлекались к международным учениям, чем годом ранее, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на конференции в пятницу.

"Интенсивность проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки в сравнении с предыдущим годом выросла вдвое, успешно проведены 55 крупных учений, при увеличении доли международных - в три раза", - сказал Мизинцев.

По его словам, "этому объективно способствуют плановые, ритмичные поставки в войска современных образцов вооружения и военной техники".

"При этом, объём просроченной дебиторской задолженности военно-промышленного комплекса снижен почти на восемь процентов. Работа ни одного предприятия, несмотря на жесткие ограничения из-за ковидной обстановки, не останавливалась", - отметил Мизинцев.

Он сообщил, что в 1,3 раза увеличены объемы разработок передовых технологий и перспективного вооружения, в том числе на площадке технополиса "ЭРА" с проведением исследований, направленных на внедрение технологий искусственного интеллекта.

"Мощь современного российского вооружения продемонстрирована на парадах в ознаменование Дня Победы и Военно-морских парадах по всей стране с представлением новейших образцов техники", - сказал Мизинцев.

Он также отметил, что "беспрецедентные противоэпидемические меры позволили провести ежегодные знаковые мероприятия, при этом на Армейских международных играх количество команд от министерств и ведомств увеличилось в полтора раза, на 12 процентов расширена научно-деловая программа международного военно-технического форума "Армия". "А на Девятой Московской конференции по международной безопасности рост количества стран-участниц превысил 13 процентов", - сообщил Мизинцев.

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