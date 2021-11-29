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ТАСС

Начальник Генштаба ВС РФ и генсек ОДКБ обсудили вопросы безопасности

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Станислав Зась
Станислав Зась.
Источник изображения: www.belvpo.com

Стороны также обсудили развитие военно-технического сотрудничества в формате ОДКБ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудили в ходе встречи в Москве вопросы региональной безопасности. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В ходе встречи обсуждалась военно-политическая обстановка, сложившая в зоне ответственности ОДКБ и вокруг нее, итоги прошедших в 2021 году учений Коллективных сил ОДКБ в Кыргызстане, Таджикистане и России, задачи по совместной подготовке органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2022 года", - сказал он.

Зайнетдинов также добавил, что стороны также обсудили развитие военно-технического сотрудничества в формате ОДКБ.

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