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ЦАМТО

Textron завершает производство УТС T-6TH "Тексан-2" для ВВС Таиланда

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Легкий штурмовик T-6 Texan II
Легкий штурмовик T-6 Texan II.
Источник изображения: Josh Beasley/ Wikimedia.org

ЦАМТО, 26 ноября. Компания Textron Aviation Defense объявила о приближении к завершению производства 12 УТС T-6TH "Тексан-2" для ВВС Таиланда. В настоящее время самолеты с опережением графика проходят техническую оценку.

Заключенный в октябре 2020 года контракт стоимостью 162 млн. долл. предусматривает поставку ВВС Таиланда 12 самолетов T-6TH, а также наземной системы обучения пилотов и специалистов по техническому обслуживанию, системы планирования и анализа результатов полета, запасных частей и наземного вспомогательного оборудования. Работы по контракту ведутся на предприятии компании Textron в Уичито (шт.Канзас).

Textron продемонстрировала все 12 самолетов в ходе недавнего визита приемочной комиссии ВВС Таиланда. В ходе посещения предприятия полет на борту одного из самолетов выполнил командующий ВВС Таиланда маршал авиации Чанон Мунгтханья.

По условиям контракта, обучение пилотов и технических специалистов ВВС Таиланда должно начаться в Уичито в 2022 году. Планировалось, что самолеты будут переданы Школе летной подготовки ВВС Таиланда (авиабаза Кампхенг Саен) в период с конца 2022 по начало 2023 года. С учетом опережения графика, не исключено, что эти сроки будут изменены.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2021 года командование ВВС Таиланда заключило с Textron Aviation Defense еще один контракт на поставку 8 легких боевых самолетов AT-6E "Вольверин" (в ВВС Таиланда получат обозначение AT-6TH), другого оборудования и услуг. Стоимость продажи составила 143,4 млн. долл. AT-6TH должны быть приняты на вооружение ВВС Таиланда в 2024 году.

Унификация T-6TH с AT-6TH "Вольверин" составляет около 85%, что упростит эксплуатацию, а также снизит затраты на обслуживание и поставку запасных частей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Таиланд
Продукция
Т-6 Texan-II
Компании
Textron
Полёт НПП
Проекты
2020-й год
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