The Hill (США): наращивание российских войск заставляет Вашингтон нервничать

Вашингтон нервничает, поскольку наращивание российских войск у границ Украины угрожает конфронтацией, пишет автор The Hill. Тревога еще больше усилилась после того, как американская разведка сообщила, что Москва, возможно, готовятся к вторжению на Украину, отмечается в статье.

Хотя в американской столице наступило затишье в связи празднованием Дня благодарения, администрация Байдена должна каким-то образом отреагировать на сообщения о том, что в настоящий момент почти 100 тысяч российских военных размещены в разных точках вдоль западной границы России и пока нет никаких признаков того, что их численность уменьшается.

Напряженность достигла такого высокого уровня, что в среду, 24 ноября, посольство США на Украине предупредило о "необычной активности вооруженных сил России" у восточной границы Украины и на аннексированном Крымском полуострове, призвав американских граждан на время отказаться от поездок в эту страну.

"Мы напоминаем гражданам США, что условия безопасности вдоль границы могут измениться практически без уведомления", - сообщило посольство.

Эти предупреждения прозвучали на фоне того, что на этой неделе Украина - стратегический союзник Соединенных Штатов - публично заговорила о том, что Россия может вторгнуться на ее территорию уже в январе или начале февраля и повести себя во многом так же, как это было, когда в 2014 году она аннексировала Крымский полуостров и поддержала движение ополченцев в восточной части страны. В этом военном конфликте уже погибло более 14 тысяч человек.

Такой захват территорий, который может оказаться уже вторым менее чем за 10 лет, повлечет за собой глобальные последствия и может обернуться масштабным военным конфликтом, а также геополитической борьбой между Россией и западными странами.

"Нас беспокоит, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она сосредоточила силы вдоль границы [с Украиной], вторглась на суверенную территорию Украины и при этом ложно утверждала, что ее спровоцировали", - заявил ранее в ноябре госсекретарь США Энтони Блинкен (Antony Blinken).

Однако американские чиновники намерены не допустить, чтобы подобная военная операция застала их врасплох. В субботу Блинкен сообщил, что администрация готовится к любым агрессивным маневрам России.

"Мы знаем о таком приеме, как отсылка к провокации, будь то со стороны Украины или любой другой страны, которая затем будет использована как повод для осуществления действий, которые Россия планировала с самого начала", - сказал Блинкен во время поездки в Сенегал.

На этой неделе также появились сообщения о том, что администрация Байдена обдумывает различные варианты сдерживания Кремля, в том числе отправку в Киев военных советников и новой партии оружия.

Этот пакет военной помощи может включать в себя поставку вертолетов и минометов, систем противовоздушной обороны, таких, как "Стингер", и новых противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

По некоторым сообщениям, американские чиновники провели дискуссии со своими европейскими союзниками по вопросу о новом пакете санкций, которые будут введены против России в том случае, если она вторгнется на Украину.

Чиновники Госдепартамента публично не упоминали ни о планах по отправке оружия, ни о новом пакете санкций, но один чиновник ведомства сообщил журналистам The Hill во вторник, 23 ноября, что администрация "продемонстрировала, что Соединенные Штаты готовы использовать целый ряд инструментов в ответ на вредоносные действия России, и мы без колебаний применим эти и другие инструменты в будущем".

В попытке не быть застигнутыми врасплох, чиновники администрации передали данные американской разведки своим европейским союзникам.

В понедельник, 22 ноября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Jen Psaki) сообщила репортерам, что "последние несколько недель" администрация поддерживает "тесное взаимодействие с нашими европейскими союзниками и партнерами, включая Украину".

Она добавила, что Соединенные Штаты "также ведут дискуссии с российскими чиновниками по вопросу Украины и российско-американских отношений в целом".

Чиновники Пентагона также поддерживают тесный контакт со своими коллегами. В частности, в понедельник, 22 ноября, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли (Mark Milley) провел телефонный разговор с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным. Во вторник, 23 ноября, Милли переговорил по телефону с главой Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. Военные лидеры обсудили "некоторые вызывающие беспокойство вопросы безопасности", о чем сообщил официальный представитель Объединенного штаба полковник Дейв Батлер (Dave Butler) по итогам телефонного разговора.

Кроме того, администрация США отправила патрульные корабли ВМС США на помощь украинскому военному флоту в Черное море. Однако несмотря на очевидно угрожающую ситуацию - ситуацию, на которую публично обратили внимание многие страны НАТО, - Россия продолжает настаивать, что у нее нет ни малейших намерений вторгаться в соседнее государство, как она сделала почти восемь лет назад.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал во вторник, 23 ноября, что стягивание войск и военной техники "ни для кого не представляет угрозы и не должно ни у кого вызвать обеспокоенность".

Кроме того, Песков заявил, что причиной "нагнетания напряженности" является "целенаправленная информационная кампания" западных стран. Он добавил, что, если Соединенные Штаты предоставят Украине новую порцию военной помощи, это может привести к дальнейшему ухудшению ситуации на границе.

Тем не менее, западные страны не верят заявлениям России, и их недоверие еще больше усилилось на этой неделе в связи с тем, что Россия, как сообщает информационное агентство "Интерфакс" провела очередные военные учения.

По данным агентства, российские военные самолеты и корабли отрабатывали слаженность совместных действий при нанесении удара по надводным целям противника. В учениях были задействованы 10 экипажей самолетов и корабли Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Со своей стороны, Украина готовится провести собственные военные учения, которые должны состояться уже на этой неделе.

Эллен Митчелл (Ellen Mitchell)