Шойгу: Соглашения о модернизации военкоматов подписаны уже с 40 регионами

Военкоматы хотят сделать такими, чтобы туда призывники шли не по принуждению или повестке, а по желанию.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу подписал еще около десяти соглашений с руководителями регионов РФ, касающихся развития военкоматов. "Эти соглашения касаются военных комиссариатов, создания их современного облика. А для этого нужно сделать многое", - сообщил участникам VII научно-практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ" Шойгу.

Министр обороны уточнил, что к настоящему времени подобные соглашения подписаны уже с 40 субъектами Российской Федерации. Еще 43 документа находятся в стадии согласования.

Известно, что первый в стране военный комиссариат, модернизированный в рамках масштабного проекта Минобороны РФ, планируют открыть в Тверской области к началу весеннего призыва 2022 года. Именно этот регион определен в качестве пилотного по приведению к современным требованиям военкоматов и пунктов отбора во всех регионах страны.

В июне, находясь в Тверской области, Сергей Шойгу объявил о запуске данного проекта. По словам министра, его реализация позволит сделать комиссариаты современными, "чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию". Речь, в том числе, идет о сокращении срока постановки граждан на воинский учет и возможности получать услуги комиссариатов удаленно.

Шойгу поставил задачу Генштабу - совместно с руководством субъектов РФ разработать программу внедрения цифровых технологий в деятельность военкоматов. Планируется, что она начнет работать со следующего года.

Юрий Гаврилов