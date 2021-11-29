Войти
Российская газета

Минобороны и РИО договорились обмениваться информацией

571
0
0
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Источник изображения: Евгений Биятов/РИА Новости

В пятницу на полях VII научно-практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ" глава Минобороны Сергей Шойгу и руководитель Российского исторического общества Сергей Нарышкин подписали соглашение об обмене информацией между военным ведомством и РИО.

"Сотрудничество министерства обороны и Российского исторического общества доказало свою эффективность и, что немаловажно, имеет большие перспективы, которые мы рассчитываем реализовать в ходе дальнейшей работы. Для этого мы с Сергеем Евгеньевичем подписали соответствующие соглашения, которыми предлагаю сейчас обменяться", - сказал Шойгу на церемонии.

Он также вручил награды за достижения в организации межведомственного взаимодействия в области обороны страны. Почетный кубок из рук Шойгу получили замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Ростовской области Василий Голубев и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Медали Минобороны РФ "За укрепление боевого содружества" удостоились губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Медалью "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" были награждены директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Нарышкин Сергей
Шойгу Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
Медицина
Похожие новости
27.08.2021
"Алеша", "Эра" и ППК для летчиков: что показали Шойгу на "Армии-2021"
26.08.2021
Министр обороны Шойгу осмотрел экспозицию международного военно-технического форума "Армия-2021"
12.03.2019
Шойгу заверил депутатов Госдумы в хорошей обороноспособности России
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 14:01
  • 67
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 13:53
  • 44
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 29.11 13:27
  • 4
В США обосновали неспособность армии России воевать в Европе
  • 29.11 13:20
  • 24
Извольте разоружиться
  • 29.11 13:09
  • 6
Ракетный частокол на фланге НАТО
  • 29.11 11:43
  • 1
Танк Т-14 показали в непривычном облике
  • 29.11 09:55
  • 1
«Байкал электроникс» сообщил о массовом выпуске ПК на процессорах Baikal-M
  • 29.11 07:19
  • 1
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 07:14
  • 1
После модернизации МиГ-31БМ практически лишились иностранных деталей
  • 29.11 05:28
  • 137
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 29.11 05:24
  • 2
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 29.11 05:23
  • 83
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 05:11
  • 69
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 29.11 04:33
  • 1093
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.11 04:31
  • 126
В США удивились размерам Су-75