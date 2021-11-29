Минобороны и РИО договорились обмениваться информацией

В пятницу на полях VII научно-практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ" глава Минобороны Сергей Шойгу и руководитель Российского исторического общества Сергей Нарышкин подписали соглашение об обмене информацией между военным ведомством и РИО.

"Сотрудничество министерства обороны и Российского исторического общества доказало свою эффективность и, что немаловажно, имеет большие перспективы, которые мы рассчитываем реализовать в ходе дальнейшей работы. Для этого мы с Сергеем Евгеньевичем подписали соответствующие соглашения, которыми предлагаю сейчас обменяться", - сказал Шойгу на церемонии.

Он также вручил награды за достижения в организации межведомственного взаимодействия в области обороны страны. Почетный кубок из рук Шойгу получили замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Ростовской области Василий Голубев и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Медали Минобороны РФ "За укрепление боевого содружества" удостоились губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Медалью "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" были награждены директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Юрий Гаврилов