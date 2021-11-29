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Газета.ru

Зачем Великобритания готовится к "нападению России"

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Источник изображения: Global Look Press

Великобритания перебросит войска в Германию на случай войны с Россией

Британская армия возвращается в Германию "перед лицом угрозы со стороны России". На случай войны Лондон планирует создать три новые базы - в Германии, Кении и Омане. Приоритетным будет формирование в ФРГ, куда Великобритания перебросит многочисленное вооружение. "Газета.Ru" - о том, что известно о намерениях британских ВС.

Вооруженные силы Великобритании разработали план на случай войны с Россией - Лондон собирается перебросить свой контингент и создать базы нового поколения в Германии и некоторых странах Африки, а именно, в Кении и Омане.

Об этом стало известно из публикации The Times.

Там говорится о том, что Лондон рассчитывает направить отряд численностью в 250 человек ближе к Восточной Европе "перед лицом угрозы со стороны России". Передовая база будет располагаться в немецкой деревне Зеннелагер (часть города Падерборн). Она, как и базы в Кении и Омане, будет представлять собой сухопутный региональный узел британской армии.

Это, как ожидает Великобритания, позволит стране быть готовой к быстрому развертыванию своих вооружений и перемещениям на континенте, если начнется война с Россией.

"Я делаю особый акцент на Германии, куда мы выдвинем значительное число нашей бронетехники, чтобы можно было двигаться быстрее, если она понадобится где-нибудь на сухопутной части континента", - заявил генерал-лейтенант Ральф Вуддис.

Великобритания, напомним, объявила о досрочном выводе своих войск из Германии, где они неизменно размещались со времен окончания Второй мировой войны (основу для нахождения иностранных воск заложили Договор о размещении от 1954 года и Соглашение о статусе сил НАТО от 1951), в 2010-м. На тот момент британский военный контингент в стране составлял около 20 тыс. человек. Планировалось, что к 2020-му все военнослужащие вернутся на родину. Обосновывалось это решение курсом экономии оборонного бюджета Лондона - приоритетной задачей победивших в 2010-м на парламентских выборов тори.

Однако годы спустя, в том числе на фоне крымского вопроса, инициативу скорректировали. В 2018-м Лондон заявил о необходимости не только не сокращать свой военный контингент в ФРГ, но и, более того, усилить его. Мотивировалось это тем же, что и сейчас: укрепить оборону восточного фланга Европы в случае российского нападения и "не отставать от противника".

Что же до вооружения, то и его Лондон усиливает. На новые объекты направят модернизированные танки Challenger 3, БТР Boxer и танки Ajax. Кроме этого, там развернут машины разминирования, беспилотные летательные аппараты, заправщики и артиллерийские средства.

Несмотря на создание трех новых баз, численность регулярной британской армии, по словам министра обороны Бена Уоллеса, планируется уменьшить - с 82 тыс. человек до 73 тыс.

Так, Британия избавится от 33 армейских объектов, большая часть из которых представляет собой небольшие воинские формирования, резервные центры и пункты подготовки кадетов. Пехоту же реорганизуют в четыре новых дивизии численностью 4 тыс. человек. В каждом из них будет присутствовать отряд рейнджеров - это силы специального назначения, специализирующиеся на гибридных конфликтах. О том, что Полк рейнджеров появится у Лондона, стало известно еще в марте. Тогда же, когда Великобритания представила проект масштабной модернизации своей армии.

Сегодняшняя активность британских ВС происходит на фоне массовых сообщений иностранных СМИ о том, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. Официальные лица США высказывают версию, согласно которой РФ устраивает "провокации" на границе, перемещая туда свои войска.

Киев внутри страны к согласию по этому вопросу пока не пришел. Вопреки заявлениям Вашингтона о наращивании российского военного контингента на границе украинская сторона не в курсе этого, но ничего не исключает. Глава разведки Кирилл Буданов же утверждал, что угроза нападения со стороны РФ действительно существует - и произойти это якобы должно в начале 2022-го. На следующий день его слова опроверг секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что никаких определенных действий со стороны Москвы, указывающих на это, в текущий момент нет.


Жанна Однозеркина

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