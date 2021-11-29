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ЦАМТО

Замглавы "Радиофизики" Александр Кузин: шесть РЛС "Сула" найдут весь космический мусор вокруг Земли

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РЛС "Сула"
РЛС "Сула".
Источник изображения: © Пресс-служба концерна "Алмаз-Антей"

ЦАМТО, 26 ноября. Всего шесть радиолокационных станций (РЛС) наблюдения за космическими объектами "Сула" достаточно, чтобы обнаружить и контролировать весь космический мусор вокруг Земли.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил первый заместитель гендиректора "Радиофизики" (ведущее предприятие концерна ВКО "Алмаз-Антей" по радиотехнике и радиолокации) Александр Кузин.

В России начали в 2021 году продвижение этой новейшей РЛС на внешний рынок, отмечает агентство.

"Дальность наблюдения станции составляет до 6 тыс. км, диапазон S, сектор космического сканирования составляет от 0 до 180 град., по азимуту от 0 до 360 град. Одним словом, чтобы обнаружить весь мусор вокруг Земли, достаточно иметь всего шесть таких станций", – сказал А.Кузин.

Он отметил, что на дальности в 400 км, на которой летает МКС, "Сула" может "увидеть" объект, например, типа перьевой ручки длиной 10 см и диаметром один сантиметр, распознать его и передать информацию оператору.

По его словам, уникальность станции еще и в ее модульном построении, то есть возможности масштабирования в зависимости от величины антенны, которую можно уменьшить или увеличить. Используется активная фазированная решетка, которая позволяет улавливать и классифицировать цели, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
МКС
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