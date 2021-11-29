Le Point (Франция): день, когда Путин хотел войти в НАТО

В 2000 году, вскоре после прихода к власти, Путин поднял в разговоре с Биллом Клинтоном тему вступления России в НАТО. Автор Le Point рассматривает этот факт как курьез и видит в последующих действиях Путина отход от этого «идеала». Однако на самом деле именно НАТО вынудила Россию поменять позицию, когда «открыла двери» для Украины и Грузии и создала в них антироссийские режимы.

В начале своего президентства Владимир Путин думал о присоединении к Североатлантическому альянсу. Сегодня он обвиняет НАТО во всех бедах на фоне кризиса с Украиной.

Сегодня этот сценарий невозможно представить. И все же он был близок к реализации. На следующий день после прихода к власти Владимир Путин раздумывал над идеей вступления в НАТО. Человек, который сегодня угрожает вторжением на Украину, сосредоточив на ее границе 100 000 солдат, тогда мог представить себя одним из тридцати глав государств-членов НАТО.

4 июня 2000 года Путин встречался в Москве с президентом США Биллом Клинтоном. Прошло три месяца после его прихода в Кремль, на смену Борису Ельцину. А Клинтон готовился покинуть Белый дом, уступая бразды правления Джорджу Бушу. В течение трех часов Путин и Клинтон ужинали в Кремле, вкушая запеченного с капустой кабана под соусом из лесных ягод. Путин тестировал свои знания в английском языке, попробовав обменяться с Клинтоном несколькими фразами. На встрече, проходящей в теплой атмосфере, обсуждались вопросы, касающиеся договоров по ядерному оружию, конфликтов на Кавказе и торгового сотрудничества. А затем Путин заявил: "Мы должны рассмотреть вариант вступления России в НАТО". "Почему бы нет?" - тут же ответил Клинтон без всяких возражений.

"Я не могу представить свою страну изолированной от Европы, поэтому мне сложно воспринимать НАТО как врага" - таковы были слова Путина. Впоследствии сам Путин рассказал об этом эпизоде в документальном фильме, снятом в 2017 году американским режиссером Оливером Стоуном.

В тот момент "американская делегация сильно занервничала", - рассказывал Путин. Бывший офицер КГБ получал удовольствие, возвращаясь к размышлениям на эту тему. В марте того же года он дал интервью журналисту BBC Дэвиду Фросту. "Россия является частью европейской культуры, - сказал Путин. - Я не могу представить свою страну изолированной от Европы, поэтому мне сложно воспринимать НАТО как врага". "Возможно ли вступление России в НАТО?" - спросил журналист. "Я не исключаю такой возможности", - ответил ему тогда Путин.

Путин в начале 2000-х также встречался с тогдашним генеральным секретарем НАТО Джорджем Робертсоном. И задал ему вопрос: "Вы не собираетесь пригласить нас в НАТО?" "Мы не приглашаем сами, никогда не обращаемся первыми, нужно подать заявку", - ответил британец. Путин возразил: "Но, надеюсь, мы не должны стоять в очереди, как многие менее значительные страны". В июле 2001 года хозяин Кремля вернулся к той же теме во время своей первой большой пресс-конференции перед 500 журналистами. Он выступил за создание "единой зоны безопасности и обороны в Европе". Каким образом? Либо "путем интеграции России в НАТО", либо "путем роспуска НАТО", либо путем создания "новой организации, в которой Россия стала бы равноправным партнером".

Охладевший альянс

С тех пор прошло двадцать лет. Путин сильно изменился. В его глазах НАТО является теперь олицетворением дьявола, альянсом, который продолжает шаг за шагом продвигаться уже не к СССР, а по самой земле бывшей советской империи. В 2005 году он назвал распад СССР "величайшей геополитической катастрофой века".

А в апреле 2008 года был пройден поворотный момент. В этот день, на саммите в Бухаресте, НАТО пообещала в ближайшее время принять в свои ряды Грузию и Украину, две бывшие советские республики. Однако конкретный срок не был указан. Путин был недоволен. В августе он направил свои танки в Грузию под предлогом защиты Южной Осетии и Абхазии, двух сепаратистских территорий, которым угрожал Тбилиси. В результате семидневных столкновений погибло 800 человек. На этой волне две провинции провозгласили свою независимость и окончательно перешли под контроль России. Энтузиазм НАТО поутих. Членство Грузии потеряло свою актуальность.

Оставалась Украина. Путин был намерен вернуть "Малороссию" под свое крыло. Тем более, что он не мог предвидеть двух прозападных революций, потрясших страну в 2004 году и январе 2014 года. В результате в феврале 2014 года российские войска аннексировали Крым. Затем они развязали конфликт в Донбассе, восточном регионе Украины, который теперь находится вне контроля украинских властей. И это еще не все. Главу Кремля сейчас беспокоят поставки Западом оружия на Украину и учения НАТО в Черном море.

"Он думает о своем наследии"

"Мы говорим о наших красных линиях, но наши предупреждения полностью игнорируются", - заявил Путин 18 ноября этого года на встрече с российскими послами. В эти же дни Путин сосредоточил свою армию на границе с Украиной, чтобы завладеть Мариуполем и другими портами на Азовском море. (Ничем не подтвержденное обвинение. С тех пор, как украинская армия силой захватила русскоязычный Мариуполь, на непризнанном референдуме 2014 года проголосовавший против нового киевского режима, свергнувшего Януковича, этот город находится в руках ВСУ и СБУ - прим. ИноСМИ.)

В недавней заметке под названием "Украина, незаконченное дело Путина", Институт Карнеги указывает на психологическую черту человека, о котором идет речь: "Каким бы холодным и расчетливым он ни казался, в его темпераменте есть одна черта, которую нельзя упускать из виду: его склонность действовать эмоционально и так быстро, что сторонние наблюдатели не успевают ничего понять".

Путин думает о своем наследии. Перед своим уходом он хотел бы урегулировать ситуацию на Украине. Ужин с Клинтоном уже давно переварен.

Марк Нексон (Marc Nexon)