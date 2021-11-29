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Интерфакс-АВН

Роскосмос приступил к реализации программы "Сфера"

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Александр Блошенко
Александр Блошенко.
Источник изображения: © Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" приступил к созданию спутниковой системы "Сфера", сообщил исполнительный директор госкорпорации по науке Александр Блошенко.

"В этом году мы начали программу "Сфера". В федеральном бюджете уже запланированы деньги, до 2024 года", - сказал Блошенко на отраслевом совещании "Фотовольтаика-2021".

20 ноября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация получила первые средства на реализацию проекта.

Ранее Рогозин сообщал, что в 2022-2023 годах будут созданы первые летные образцы космических аппаратов проекта "Сфера", которые отправят на орбиту.

15 июня первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич сообщил, что программа глобальной спутниковой группировки "Сфера" в июне будет внесена на рассмотрение в правительство.

7 июня на сессии Петербургского международного экономического форума Рогозин сообщил, что стоимость программы глобальной спутниковой системы "Сфера" составит 800 млрд рублей. 500 млрд рублей затрат на программу приходится на частные инвестиции, сказал Рогозин.

В октябре 2020 года Рогозин сообщил, что Россия приступит к развертыванию спутниковой группировки в рамках программы глобальной связи "Сфера" в 2021 году.

Ранее Урличич сообщал, что госкорпорация в рамках проекта глобальной связи "Сфера" займется созданием "интернета вещей" в космосе. Первые аппараты-демонстраторы данной технологии появятся в 2022 году.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и SpaceX.

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Страны
Россия
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
ИТ
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