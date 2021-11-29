Как улучшить АКМ?

Главной проблемой обновлённого АКМ, как и его предшественника АК, была низкая кучность автоматической стрельбы из неустойчивых положений. Работы, проведённые с АК в этом направлении, не привели к желаемым результатам и плавно перетекли в усовершенствование нового АКМ.

Перевёрнутый АК

В далёком 1948 году комиссия Главного артиллерийского управления (ГАУ) решила принять автомат Калашникова на вооружение с одной существенной оговоркой — доработать конструкцию оружия в сторону повышения кучности стрельбы уже по ходу развёртывания серийного производства. К таким работам приступили безотлагательно, ещё до принятия окончательного решения, но в разгар подготовки производства первой опытной партии.

Менее чем за месяц, с учётом более ранних аналогичных работ над автоматом Судаева АС-44, специалисты НИПСМВО под руководством инженер-майора В.Ф. Лютого и инженер-капитана Б.Л. Канеля провели ряд усовершенствований конструкции автомата Калашникова, направленных на улучшение кучности боя АК без существенных изменений конструкции и ухудшения его тактико-технических характеристик. Их итогом стало появление оружия с улучшенной кучностью боя, «донором» для которого стал 7,62-мм автомат АК-47 №1.

Автомат АК-47 №1 до (вверху) и после (внизу) изменений Источник изображения: kalashnikov.ru

Чтобы достичь требуемых показателей кучности, специалисты для улучшения прикладистости автомата увеличили длину и высоту затылка приклада, уменьшили наклон рукоятки, сделали шире профиль цевья. Эти меры положительно сказались лишь на точности стрельбы одиночным огнём. Для улучшения кучности стрельбы очередями ствол заменили на новый с утолщёнными стенками, а возле дульного среза появился стабилизатор с отверстиями для выхода пороховых газов. Изменения коснулись и ударно-спускового механизма, удерживавшего на боевом взводе затворную раму. Всё это позволило достичь требуемых параметров и рекомендовать все испытанные изменения для внедрения в конструкцию серийного автомата.

Некоторые из этих доработок в той или иной мере дошли до серийного изделия, но существенно исправить ситуацию так и не смогли. У серийного АК исчезло простейшее дульное устройство, которое не оказывало влияние на точность стрельбы. Вместо него дульная часть ствола получила резьбу для различных внешних устройств. Одним из них впоследствии станет знаменитый косой компенсатор для автомата АКМ, ставший единственным конструктивным изменением, внедрённым в серийное производство и непосредственно влиявшим на кучность стрельбы автомата.

Автомат АК №ОП-6, повёрнутый на 180 градусов Источник изображения: ak-info.ru

В попытках сделать автомат Калашникова точнее его иногда подвергали довольно экзотическим экспериментам. Учитывая то, что при ведении огня АК в руках стрелка подбрасывает вверх, проводились испытания стрельбы перевёрнутого (в прямом смысле) автомата. Для этого понадобилось перевернуть мушку, рукоятку и приклад, а также установить дополнительные целик и спусковой крючок. Таким образом, АК №ОП-6 мог стрелять как в нормальном положении, так и повёрнутым вокруг собственной оси на 180 градусов. Как оказалось, такая манипуляция действительно привела к увеличению кучности боя в сравнении со штатным автоматом. Однако воплотить такие изменения в серийную конструкцию, сохранив при этом удобство обращения с оружием, оказалось делом куда более сложным.

АКМ

К первому поколению модернизации АК подошёл всё с той же нерешённой проблемой кучности стрельбы автоматическим огнём из неустойчивых положений. Автомат АКМ, принятый на вооружение в 1959 году, всё ещё не обзавёлся никаким дульным устройством. В течение 1962 и 1963 годов на Ижмаше были проведены комплексные научно-исследовательские работы (НИР) на тему «Изыскание путей совершенствования 7,62мм модернизированного автомата Калашникова». Одним из решаемых ижевскими конструкторами вопросов было повышение дальности эффективной стрельбы до 600 м за счёт повышения кучности боя при автоматическом огне в 1,5-2 раза.

Одним из вариантов исследований стала попытка уменьшения удара подвижного узла при откате о колодку приклада. Достичь этого можно было введением газового регулятора путём изменения скорости подвижного узла. Регулятор имел два положения, отличавшиеся диаметром отверстия почти в два раза. Опытный автомат АКМ №ЕУ-3290 в положении регулятора №1 имел скорость подхода подвижных частей, равную нулю. При стрельбе из опытного АКМ лёжа с руки рассеивание оказалось в 1,5 раза меньше, чем у серийного автомата. Однако при стрельбе стоя картина оказалась ровно противоположной.

Автомат АКМ с газовым регулятором (вверху) и буфером отдачи (внизу) Источник изображения: gasur.ru

Другим вариантом снижения отдачи при выстреле являлось введение промежуточной детали между колодкой приклада и затворной рамой для смягчения удара подвижного узла. Изменённый затвор стал легче, из-за чего пришлось увеличивать газовую подушку. Тем не менее, таким образом достичь каких-либо положительных результатов по увеличению кучности стрельбы не удалось. Затем настал черёд более масштабных конструктивных изменений оружия.

Газовую камору перенесли ближе к патроннику, а вокруг ствола появился дульный тормоз специальной конструкции. Этими сложными манипуляциями удалось добиться уменьшения величины отдачи примерно на 40%. При этом требуемого результата при стрельбе достичь не получилось.

Автоматы АКМ с дульным тормозом на стволе Источник изображения: gasur.ru

Другой вариант дульного тормоза соединял в себе сразу два тормоза, находившиеся на стволе. Первый представлял собой камору со щелевыми отверстиями и подпружиненным кольцом, в которую газы попадали из канала ствола через четыре наклонных отверстия. За ним последовательно располагался второй щелевой тормоз более простой конструкции, куда попадали оставшиеся пороховые газы. Такая конструкция не только уменьшала отдачу, но и служила пламегасителем, а также не оказывала на стрелка сильного звукового давления.

Заводские испытания опытного автомата АКМ №1259 показали обнадёживающие результаты. В сравнении со штатным автоматом при стрельбе короткими очередями лёжа с упора кучность возросла в 1,7 раза, а лёжа с руки — в 5 раз. Однако сложность конструкции дульного тормоза затрудняла внедрение такого изделия в серийное производство, а также ограничивала применение штатного штыка.

В 1963 году был составлен дополнительный план по отработке кучности автомата АКМ, в рамках которого были исследованы различные конструкции дульных тормозов и тормозов-компенсаторов. Они оказались аналогичными по эффективности, более простыми по конструкции, а также позволяли крепить к автомату штык.

Различные варианты дульных устройств Источник изображения: gasur.ru

Параллельно с установкой дульных устройств на опытных АКМ исследовались другие технические решения, такие как гидравлический замедлитель, усиленная возвратная пружина, затворная рама со скосом, подпружиненное цевьё, а также стрельба с использованием оптических прицелов. Из всего многообразия дульных устройств наиболее эффективным и малогабаритным оказался дульный тормоз №2 (фото №16 и №17). На опытном автомате АКМ №2152 с установленным ижевским дульным тормозом №2 (и рядом других конструктивных изменений) удалось достичь характеристик кучности стрельбы в 1,6-3,5 раза выше штатных показателей.

Вместе с испытаниями тормоза №2 появился новый усовершенствованный дульный тормоз-компенсатор №7 (фото №22) с увеличенным компенсационным импульсом. Эффективность новой версии дульного устройства увеличилась на 13,1%. Предварительные испытания показали явное улучшение кучности боя в сравнении со штатным автоматом, особенно при стрельбе из положения стоя. В итоге тормоз-компенсатор №7 показал увеличение кучности от 1,15 до 3 раз в сравнение со штатным автоматом, но вызвал повышенное воздействие звуковой волны на стрелка.

Итогом объёмных работ 1962-1963 годов стала возможность увеличения кучности стрельбы из АКМ автоматическим огнём в 1,5-2 раза путём использования эффективных малогабаритных дульных тормозов-компенсаторов в сочетании с изменением темпа стрельбы. Дело оставалось лишь за подбором наиболее технологичной и эффективной конструкции дульного устройства. Однако столь эффективный дульный тормоз-компенсатор появится не в конструкции АКМ, а уже в новом поколении автоматов Калашникова калибра 5,45 мм.

Кучность

Битва за кучность АКМ продолжилась и во второй половине 60-х годов. В этот период был проведён ещё ряд НИР, в которых исследовались различные технические решения, способные повлиять на улучшение кучности стрельбы. Так, в 1966 году стартовали НИР «Кучность» в рамках которых испытывались цевьё с рукояткой в передней части и с увеличенными боковыми выступами. Прирост показателей в этом случае был, но всего порядка 10%. Варианты автоматов с изменёнными прикладами с резиновым затыльником, упором для щеки и изменённым углом расположения вдоль оси автомата к существенному улучшению кучности стрельбы из неустойчивых положений не привели.

Варианты использования изменённых приклада, цевья и дополнительной рукоятки АКМ Источник изображения: ak-info.ru

Вместо передней рукоятки предлагалось крепление дополнительного магазина под стволом в районе газовой трубки. Снаряжённый 30-местный магазин массой 0,8 кг в качестве дополнительной рукоятки давал повышение кучности боя из неустойчивых положений в 1,3 раза. Такая же манипуляция с барабанным магазином от РПК на 45 патронов массой 2,1 кг доводила этот параметр до улучшения показателя в 1,8 раза. Однако столь существенный рост весового показателя АКМ перечёркивал последовательные многолетние работы по снижению веса автомата.

Автоматный 7,62-мм патрон образца 1943 года имел относительно большой импульс отдачи, что и обуславливало невысокие показатели кучности автоматической стрельбы. В итоге лучшим способом улучшить кучность АКМ стал новый малоимпульсный патрон калибра 5,6 мм. Перестволенный вариант автомата 6П1-13В со временем превратился во всем известный АК74.

Источники и литература:

Отчет №109 по вопросу «Экспериментальные работы по изысканию способов улучшения кучности боя автоматов Калашникова под патрон образца 1943 года», НИПСМВО, 1948 Отчет по научно-исследовательской теме №НВ10-212-62 «Изыскание путей совершенствования 7,62 мм модернизированного автомата Калашникова», Ижевск, 1963 А.А. Малимон. Отечественные автоматы (записки испытателя-оружейника). Москва: МО РФ — 1999

Руслан Гук