На вооружение ВМС Франции принят седьмой фрегат класса FREMM

ЦАМТО, 26 ноября. Как сообщило Министерство вооруженных сил Франции, 22 ноября на вооружение ВМС Франции был официально принят седьмой многоцелевой фрегат FREMM, "Эльзас", который также является первым кораблем серии, выполненным в версии ПВО.

Если ранее поставленные фрегаты класса FREMM являлись многоцелевыми кораблями с расширенными возможностями противолодочной борьбы, то "Эльзас" отличается улучшенными возможностями в области противовоздушной обороны, обороны района и управления воздушными операциями благодаря усовершенствованной боевой системе, оптимизированной мачте и увеличенной дальности обнаружения РЛС. Экипаж также увеличен на десять человек.

Резка стали для строительства фрегата "Эльзас" началась в июне 2016 года. Спуск корабля на воду состоялся на предприятии в Лорьяне 18 апреля 2019 года. Фрегат был передан командованию ВМС Франции 16 апреля 2021 года после нескольких этапов испытаний. Затем последовал период приведения корабля и экипажа к требуемому уровню готовности, который включал его испытания совместно с авианосцем "Шарль де Голль" и АПЛ "Сюффрен". 17 ноября корабль успешно выполнил первый пуск зенитной управляемой ракеты "Астер-30", подтвердив свои возможности. Теперь "Эльзас" присоединяется к ранее поставленным кораблям класса FREMM и официально объявлен готовым к выполнению задач по предназначению.

Как сообщал ЦАМТО, FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Францией и Италией под управлением OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation). Всего на вооружение ВМС Франции должно быть принято 8 фрегатов серии. Первые 6 кораблей поставлены в противолодочной версии, 7-й и 8-й фрегаты построены в варианте ПВО.

Компания DCNS (ныне Naval Group) передала ВМС Франции головной фрегат класса FREMM, (D650) "Акитэн", 23 ноября 2012 года. 12 июня 2015 года французскому флоту был передан второй фрегат серии – (D652) "Прованс", 16 марта 2016 года – третий, (D653) "Лангедок", 11 апреля 2017 года – четвертый, (D654) "Овернь" (Auvergne), 18 июля 2018 года – пятый, (D655) "Бретань", 16 июля 2019 года – шестой, (D651) "Норманди".

13 ноября 2020 года состоялась церемония спуска на воду 8-го фрегата серии, "Лорейн". Планируется, что он будет поставлен ВМС Франции в 2022 году. Далее обновление флота ВМС Франции будет осуществляться в рамках строительства многоцелевых фрегатов FDI (Fregate de Defense et Intervention), первый из которых будет поставлен в 2024 году.

К 2030 году в составе надводного флота ВМС Франции должно состоять 15 фрегатов первого ранга, включая 8 многоцелевых фрегатов (FREMM), 2 фрегата класса "Оризон" и 5 фрегатов FDI.

Фрегат FREMM в версии ПВО представляет собой корабль длиной 142 м, шириной 20 м и полным водоизмещением около 6040 т. Силовая установка типа CODLOG (COmbined Diesel eLectric Or Gas), включающая газовую турбину LM2500+G4, позволяет кораблю развивать крейсерскую скорость хода 16 узлов и максимальную – 27,5 узлов. Дальность плавания фрегата на скорости 15 узлов – около 6000 морских миль, автономность – 45 суток, экипаж – 119 человек (+14 человек авиагруппы). Всего на борту могут разместиться 165 человек. Вооружение фрегата составят 76 мм АУ, УВП A43 "Сильвер" с ЗУР "Астер-15" и "Астер-30", ПУ с 8 ПКР MM-40 "Экзосет" Блок.3, четыре 12,7-мм пулемета, 324-мм торпедные аппараты с торпедами MU-90, два 20-мм дистанционно управляемых модуля вооружения Narwhal, вертолет NH-90 "Кайман". На борту установлена многофункциональная РЛС "Гераклес".