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ТАСС

Корабль Северного флота отразил "атаку" крылатой ракеты в Баренцевом море

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МПК "Снежногорск"
Малый противолодочный корабль (МПК) Северного флота "Снежногорск".
Источник изображения: Aleksey Lisitsyn / fotki.yandex.ru

Боевые расчеты АК-176 и АК-630 провели артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям

МУРМАНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Малый противолодочный корабль Северного флота "Снежногорск" выполнил учебный комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море по морской и воздушной целям. Моряки-североморцы отработали варианты боя с кораблем условного противника и отразили "атаку" крылатой ракетой, сообщили в пятницу в пресс-службе флота.

"Экипаж малого противолодочного корабля "Снежногорск" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработал серию боевых упражнений в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Боевые расчеты АК-176 и АК-630 провели артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям по варианту боя с надводным кораблем условного противника и отражения атаки крылатой ракетой", - говорится в сообщении.

Малый противолодочный корабль "Снежногорск" продолжает действовать по плану боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, его экипаж отработает зенитную ракетную стрельбу по имитированной воздушной цели, а также проведет стрельбы главным калибром по береговой цели. По завершении отработки боевых упражнений в море МПК "Снежногорск" возвратится в пункт постоянного базирования.

Малые противолодочные корабли проекта 1124М составляют основу соединения кораблей охраны водного района Кольской флотилии. Они предназначены в основном для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. Имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбометные установки РБУ-6000 и 533-миллиметровые торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
РБУ-6000
Проекты
1124 Альбатрос
Военные учения
СФ
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