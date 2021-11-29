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Известия.ru

Военный эксперт заявил о высоком градусе напряженности в Черном море

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

В Черноморском регионе обстановку можно назвать напряженной уже год, причем градус напряженности вряд ли снизится. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Всё это время вне зависимости от количества кораблей США и НАТО в Черном море она не менялась. Градус напряженности всегда оставался достаточно высоким. Очевидно, что он не снизится. Надо признать, что американцы создают постоянную группировку кораблей НАТО в Черном море, которую, конечно же, сами и возглавят», — сказал он.

Эксперт предположил, что военные корабли Соединенных Штатов и их союзников будут заходить в Черное море на постоянной основе — это уже можно рассматривать как рабочий момент. Причем периодически они начнут собираться в группы для проведения учений, добавил он.

«Всё это, конечно, же не способствует разрядке и ведет к большому противостоянию», — заключил Шурыгин.

Накануне в Минобороны РФ сообщили о том, что российские военные начали слежение за ракетным эсминцем ВМС США Arleigh Burke в Черном море. Он вошел в акваторию Черного моря ранее в тот день. В Шестом флоте США отметили, что союзники и партнеры НАТО действуют в регионе, чтобы обеспечить безопасную, стабильную и надежную морскую среду, а также укрепить партнерский потенциал.

17 ноября ракетный эсминец USS Porter покинул Черное море, в которое вошел 30 октября для того, чтобы участвовать в учениях с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

С момента прибытия в Черное море корабль провел учения по маневрированию с кораблем управления класса Blue Ridge — USS Mount Whitney, флагманом Шестого флота США класса USNS John Lenthall, а также кораблями болгарского, румынского, турецкого и украинского флотов.

В октябре министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Североатлантический альянс продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. По ее словам, Россия якобы постоянно нарушает воздушное пространство государств Прибалтики и в Черном море.


В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях России и Запада.

Согласно Конвенции Монтрё, корабли стран, которые не выходят к Черному морю, не могут оставаться в Черном море дольше 21 дня.

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Германия
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