Патрулировать балтийское небо теперь будут польские ВВС

Миссия воздушной полиции стран Балтии переходит к военным Польши, которые будут осуществлять патрулирование на четырех истребителях F-16 Fighting Falcon.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Отмечается, что предыдущие три месяца миссия воздушной полиции была возложена на датских военных.

Солдаты ВВС Польши активно способствуют обеспечению безопасности и сдерживанию в регионе. Они уже в десятый раз будут участвовать в охране воздушного пространства НАТО в странах Балтии. Текущая польская смена будет состоять из 150 солдат - пилотов, техников, групп поддержки связи, медперсонала и других специалистов.

Там напомнили, что страны НАТО направляют войска и истребители для защиты воздушного пространства Балтии с марта 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.