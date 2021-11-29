Войти
ТАСС

Проект ядерного буксира находится на этапе обсуждения ресурсного обеспечения

653
0
0
Макет ядерного буксира
Макет ядерного буксира.
Источник изображения: Вести

Какое конкретно ресурсное обеспечение обсуждается, в Роскосмосе не уточнили

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Проект программы по ядерной космической энергетике (ядерный буксир "Зевс") находится в стадии обсуждения ресурсного обеспечения. Об этом сообщил в пятницу исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Мы находимся еще в обсуждениях его ресурсного обеспечения", - отметил он на отраслевом совещании "Фотовольтаика-2021", проходящем в НПП "Квант".

Какое конкретно ресурсное обеспечение обсуждается, Блошенко не уточнил.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах до конца года защитить в правительстве РФ проект по ядерной космической энергетике.

В декабре прошлого года стало известно, что Роскосмос и КБ "Арсенал" заключили контракт на разработку аванпроекта ядерного буксира "Нуклон", который будет использоваться при полетах в дальний космос. Стоимость контракта составляет более 4,17 млрд рублей. Он был заключен 10 декабря. В качестве даты окончания исполнения контракта указано 28 июля 2024 года. В конце декабря Рогозин сообщил, что аппарат будет называться "Зевс". Его первая миссия запланирована на 2030 год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
22.04.2021
Рогозин назвал сроки первого полета космического ядерного буксира
16.12.2020
Ракета "Ангара" будет задействована в подготовке полетов к Луне - Рогозин
29.05.2020
Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс
16.01.2019
Превзойти "Аполлоны": как Россия готовится к колонизации Луны
30.10.2018
В РФ успешно испытана система охлаждения ядерного двигателя
26.11.2012
Причины провала отечественного АСУВ – строения Часть IV. За деревьями леса не видно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 14:01
  • 67
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 13:53
  • 44
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 29.11 13:27
  • 4
В США обосновали неспособность армии России воевать в Европе
  • 29.11 13:20
  • 24
Извольте разоружиться
  • 29.11 13:09
  • 6
Ракетный частокол на фланге НАТО
  • 29.11 11:43
  • 1
Танк Т-14 показали в непривычном облике
  • 29.11 09:55
  • 1
«Байкал электроникс» сообщил о массовом выпуске ПК на процессорах Baikal-M
  • 29.11 07:19
  • 1
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 07:14
  • 1
После модернизации МиГ-31БМ практически лишились иностранных деталей
  • 29.11 05:28
  • 137
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 29.11 05:24
  • 2
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 29.11 05:23
  • 83
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 05:11
  • 69
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 29.11 04:33
  • 1093
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.11 04:31
  • 126
В США удивились размерам Су-75