Проект ядерного буксира находится на этапе обсуждения ресурсного обеспечения

Какое конкретно ресурсное обеспечение обсуждается, в Роскосмосе не уточнили

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Проект программы по ядерной космической энергетике (ядерный буксир "Зевс") находится в стадии обсуждения ресурсного обеспечения. Об этом сообщил в пятницу исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Мы находимся еще в обсуждениях его ресурсного обеспечения", - отметил он на отраслевом совещании "Фотовольтаика-2021", проходящем в НПП "Квант".

Какое конкретно ресурсное обеспечение обсуждается, Блошенко не уточнил.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах до конца года защитить в правительстве РФ проект по ядерной космической энергетике.

В декабре прошлого года стало известно, что Роскосмос и КБ "Арсенал" заключили контракт на разработку аванпроекта ядерного буксира "Нуклон", который будет использоваться при полетах в дальний космос. Стоимость контракта составляет более 4,17 млрд рублей. Он был заключен 10 декабря. В качестве даты окончания исполнения контракта указано 28 июля 2024 года. В конце декабря Рогозин сообщил, что аппарат будет называться "Зевс". Его первая миссия запланирована на 2030 год.