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Российская газета

Новая китайская подлодка неизвестного типа попала на видео

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Источник изображения: rg.ru

Близ Шанхая начались ходовые испытания новой неатомной подводной лодки. Выход корабля в море попал на видео и появился в соцсетях. Музыка в ролике бодрая, так что смотрите со звуком.

Тип корабля, построенного на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding, не называется. Предположительно это головная субмарина нового проекта 039С, оснащенная воздухонезависимой силовой установкой, пишет Dambiev. Корпус подлодки облачен в новое покрытие, поглощающее и рассеивающее сигналы гидролокаторов. Собственный сонар корабля тоже новый, с улучшенными характеристиками, а главным оружием подлодки станут противокорабельные крылатые ракеты на основе экспортной версии российского комплекса "Калибр".

Субмарины типа 039 выпускаются с начала 2000-х годов. В октябре 2006-го одна из них неожиданно всплыла на поверхность на дистанции торпедной атаки рядом с американским авианосцем Kitty Hawk - тот с американской бесцеремонностью демонстрировал флаг неподалеку от китайских берегов.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Авианосец
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