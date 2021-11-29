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ЦАМТО

На вооружение топографической части ВВО поступил автоматизированный машинный комплекс "Волынец"

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Волынец
Подвижная цифровая топографическая система ПЦТС "Волынец".
Источник изображения: http://www.yuga.ru/

ЦАМТО, 26 ноября. В топографической части Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, на вооружение принята уникальная подвижная цифровая технологическая система ПЦТС-1 "Волынец".

Основное предназначение системы – решение задач топогеодезического обеспечения с использованием цифровых технологий передачи, обработки и хранения информации о местности.

Модули системы смонтированы на автомобильных шасси "Урал-532361" увеличенной мощности с кузовами-контейнерами и прицепах с кузовами-контейнерами. Модули оснащены соответствующим технологическим оборудованием и производственной мебелью.

В состав системы, помимо топографического и полиграфического модулей, входит модуль жизнеобеспечения личного состава для проведения мероприятий топообеспечения и привязки в полевых условиях. Помимо этого, каждый модуль оснащен автономным электропитанием от электрогенераторных установок.

По сравнению с прежними образцами вооружения в передвижной системе ПЦТС-1 конструктивно предусмотрено решение обширного перечня задач, в том числе оперативного создания и обновления геоинформационных документов, анализа и оценки местности, размножения цифровой информации. При этом в значительной мере уменьшились сроки выполняемых задач при требуемом качестве обработки данных, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Волынец
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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