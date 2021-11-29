Иностранные комплектующие на модернизированных МиГ-31БМ практически полностью замещены российскими

ЦАМТО, 26 ноября. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко 25 ноября проверил ход работ по модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31 на авиазаводе "Сокол".

Замминистра осмотрел производственные мощности завода, проверил ход работ по ремонту и модернизации истребителей МиГ-31 до уровня МиГ-31БМ, а также провел совещание по вопросам выполнения ГОЗ.

В рамках модернизации на самолетах полностью меняется бортовое оборудование, планер дефектуется, в нем заменяется участки, подвергшиеся коррозии – в зависимости от состояния самолета их объем может составлять от 15 до 50%. На машинах полностью меняется проводка и все резиновые вставки. Заменяется фонарь кабины.

Как доложили заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко представители авиазавода "Сокол", иностранные комплектующие на модернизированных истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ на сегодняшний день практически полностью замещены российскими.

"На сегодняшний день в рамках импортозамещения мы практически полностью перевели на территорию России (на 99,99% проц.) изготовление всех комплектующих изделий по уровню поставщиков 1-й категории. Полностью ушли от всех бывших советских республик, сейчас все производится сосредоточено на территории России", – отметили на авиазаводе "Сокол".

Представитель завода уточнил, что по срокам на капитальный ремонт с модернизацией самолетов МиГ-31 на заводе "Сокол" уходит не больше года. "Наш цикл в общем объеме – от поступления до отлета самолета – менее года. В значительной степени это зависит от работы поставщиков первого и второго уровня", – сказал он.

Как отметили на "Соколе", капитальный ремонт позволяет выйти практически на безотказную работу самолетов в строю. "А модернизация, которая проводится при полной замене бортового радиоэлектронного оборудования на современные образцы и предусматривает применение современных авиационных средств поражения, примерно в 3 раза повышает боевую эффективность самолета", – отметил представитель предприятия.

В настоящее время основная задача завода "Сокол" – капитальный ремонт с глубокой модернизацией истребителей-перехватчиков МиГ-31, который ведется, начиная с 2007 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.