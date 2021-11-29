Войти
ЦАМТО

Иностранные комплектующие на модернизированных МиГ-31БМ практически полностью замещены российскими

598
0
+2
МиГ-31
МиГ-31.
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС, архив

ЦАМТО, 26 ноября. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко 25 ноября проверил ход работ по модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31 на авиазаводе "Сокол".

Замминистра осмотрел производственные мощности завода, проверил ход работ по ремонту и модернизации истребителей МиГ-31 до уровня МиГ-31БМ, а также провел совещание по вопросам выполнения ГОЗ.

В рамках модернизации на самолетах полностью меняется бортовое оборудование, планер дефектуется, в нем заменяется участки, подвергшиеся коррозии – в зависимости от состояния самолета их объем может составлять от 15 до 50%. На машинах полностью меняется проводка и все резиновые вставки. Заменяется фонарь кабины.

Как доложили заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко представители авиазавода "Сокол", иностранные комплектующие на модернизированных истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ на сегодняшний день практически полностью замещены российскими.

"На сегодняшний день в рамках импортозамещения мы практически полностью перевели на территорию России (на 99,99% проц.) изготовление всех комплектующих изделий по уровню поставщиков 1-й категории. Полностью ушли от всех бывших советских республик, сейчас все производится сосредоточено на территории России", – отметили на авиазаводе "Сокол".

Представитель завода уточнил, что по срокам на капитальный ремонт с модернизацией самолетов МиГ-31 на заводе "Сокол" уходит не больше года. "Наш цикл в общем объеме – от поступления до отлета самолета – менее года. В значительной степени это зависит от работы поставщиков первого и второго уровня", – сказал он.

Как отметили на "Соколе", капитальный ремонт позволяет выйти практически на безотказную работу самолетов в строю. "А модернизация, которая проводится при полной замене бортового радиоэлектронного оборудования на современные образцы и предусматривает применение современных авиационных средств поражения, примерно в 3 раза повышает боевую эффективность самолета", – отметил представитель предприятия.

В настоящее время основная задача завода "Сокол" – капитальный ремонт с глубокой модернизацией истребителей-перехватчиков МиГ-31, который ведется, начиная с 2007 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
26.11.2021
После модернизации боевая эффективность истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ возросла втрое - производитель
26.08.2021
Минобороны заключило на форуме "Армия-2021" госконтракты на сумму свыше 500 млрд. руб.
25.08.2021
Минобороны подписало контракт на модернизацию истребителей МиГ-31К
21.06.2021
Шаг вперед, два назад, флот в океане, пушки в поле
28.11.2011
Минобороны рассказало о закупках авиатехники в 2012 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 14:01
  • 67
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 13:53
  • 44
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 29.11 13:27
  • 4
В США обосновали неспособность армии России воевать в Европе
  • 29.11 13:20
  • 24
Извольте разоружиться
  • 29.11 13:09
  • 6
Ракетный частокол на фланге НАТО
  • 29.11 11:43
  • 1
Танк Т-14 показали в непривычном облике
  • 29.11 09:55
  • 1
«Байкал электроникс» сообщил о массовом выпуске ПК на процессорах Baikal-M
  • 29.11 07:19
  • 1
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 07:14
  • 1
После модернизации МиГ-31БМ практически лишились иностранных деталей
  • 29.11 05:28
  • 137
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 29.11 05:24
  • 2
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 29.11 05:23
  • 83
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 05:11
  • 69
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 29.11 04:33
  • 1093
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.11 04:31
  • 126
В США удивились размерам Су-75