Госиспытания бронемашин "Бумеранг" планируется начать весной 2022 года

ЦАМТО, 26 ноября. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко 25 ноября проверил производство бронетехники на Арзамасском машиностроительном заводе "Военно-промышленной компании", где, в частности, ознакомился с ходом работ над новейшей бронетехникой на платформе "Бумеранг".

Также замглавы военного ведомства были продемонстрированы производственные линии бронеавтомобилей "Тигр", бронетранспортеров БТР-82А и другой бронетехники.

"Военно-промышленная компания" разработала на платформе "Бумеранг" бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17. БТР К-16 оснащен боевым модулем с 12,7-мм пулеметом, на К-17 установлен боевой модуль "Бумеранг-БМ" с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм, а также пусковыми установками противотанковых ракет "Корнет".

Как сообщил начальник 154-го военного представительства подполковник Юрий Чикин государственные испытания бронетранспортера и боевой машины пехоты на базе платформы "Бумеранг" планируется начать весной 2022 года.

"Машина прошла предварительные испытания с положительным результатом. В настоящее время дорабатываются опытные образцы для предъявления их на государственные испытания, которые планируется начать в марте-апреле 2022 года", – сказал начальник представительства.

Он уточнил, что завершение государственных испытаний планируется в ноябре-декабре следующего года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.