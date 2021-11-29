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ЦАМТО

ВВС Марокко планируют закупить крупную партию новых многоцелевых вертолетов

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Bell-212
Bell 212. Фото: www.flugzeuginfo.net.

ЦАМТО, 26 ноября. ВВС Марокко рассматривают возможность закупки 36 новых многоцелевых вертолетов в рамках проекта замены катастрофически устаревшего парка имеющихся винтокрылых машин.

Как сообщает Defensa.com со ссылкой на неназванные источникиё приоритетным кандидатом является американская компания Bell Textron Inc., которая предлагает поставить 24 вертолета Bell-412EPi по базовому контракту с опционом еще на 12 машин.

Новыми многоцелевыми вертолетами планируется заменить такие платформы как Белл-205, Белл-206 и Белл-212, которые скоро будут выведены из эксплуатации. Фактически, большая часть парка этих машин находилась в неисправном состоянии в течение последних 10 лет.

В период с 1969 по 1978 гг. ВС Марокко приобрели 48 вертолетов Белл-205, 24 Белл-206B и пять Белл-212 у Agusta-Bell, которые производились по лицензии в Италии. Из-за их интенсивного использования во время военного конфликта в Сахаре, который продолжался более 15 лет, большая часть парка данных машин была списана из-за износа фюзеляжей. Списанные вертолеты использовались в качестве источника запчастей для обслуживания оставшегося парка. На сегодняшний день в исправном состоянии находятся менее 12 ед. Белл-205/206/212.

ВС Марокко в ближайшее время также получат два вертолета Белл-412EPi в противолодочном варианте, которые поступят на вооружение ВМС страны. Вертолеты находятся на завершающей стадии окончательных приемочных испытаний в США перед вводом их в эксплуатацию в Марокко в следующем году. Машины будут оснащены радиолокационными системами Leonardo Osprey 30 ISR AESA и гидролокаторами дальнего действия с системой обнаружения L3 Harris, а также будут вооружены торпедами.

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Страны
Италия
Марокко
США
Продукция
Bell-212
Bell-412
MV-22 Osprey
Компании
Bell Helicopter
Leonardo
Navantia
Textron
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