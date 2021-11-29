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ЦАМТО

Сербия ожидает получения российских ПТРК "Корнет" до конца года

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ПТРК «Корнет»
ПТРК «Корнет».
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 26 ноября. Сербия до конца года ожидает получения ПТРК "Корнет" из России. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"В будущем будут и другие важные поставки, представляющие стратегический интерес для Сербии. И это не в далеком будущем", – отметил А.Вучич.

Как отмечает агентство, Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Кроме того, Белград приобрел батарею ЗРПК "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич также заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
БРДМ-2
Корнет
Ми-17
Ми-35
МиГ-29
С-400 Триумф
Т-72
Персоны
Путин Владимир
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