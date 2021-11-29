Сербия ожидает получения российских ПТРК "Корнет" до конца года

ЦАМТО, 26 ноября. Сербия до конца года ожидает получения ПТРК "Корнет" из России. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"В будущем будут и другие важные поставки, представляющие стратегический интерес для Сербии. И это не в далеком будущем", – отметил А.Вучич.

Как отмечает агентство, Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Кроме того, Белград приобрел батарею ЗРПК "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич также заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.