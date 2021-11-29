Минобороны Хорватии подписало контракт на закупку истребителей "Рафаль"

ЦАМТО, 26 ноября. В Загребе 25 ноября в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича состоялась церемония подписания двух контрактов на поставку ВВС Хорватии 12 истребителей "Рафаль" и оказание логистической поддержки.

Как сообщила французская компания Dassault Aviation, документы были подписаны министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли, руководителем и главным исполнительным директором компании Dassault Aviation Эриком Трапье и министром обороны Хорватии Марио Баножичем.

Межгосударственный контракт предусматривает поставку 12 истребителей "Рафаль" из состава ВВС Франции вместе с сопутствующим оборудованием, а также оказание услуг по обучению личного состава ВВС Хорватии.

Контракт на логистическую поддержку включает все ресурсы обслуживания в течение трехлетнего периода, включая поставку дополнительных запчастей для самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, решение о закупке многоцелевых истребителей "Рафаль" из состава ВВС Франции правительство Хорватии приняло на своем заседании 28 мая 2021 года, признав французское предложение лучшим из представленных на тендер. Самолеты заменят состоящие на вооружении МиГ-21bisD/UMD, срок эксплуатации которых истекает в 2024 году.

Как сообщалось, контракт, заключенный в рамках межправительственного соглашения, будет включать приобретение 12 истребителей "Рафаль F3-R" (10 одноместных и 2 двухместных) из состава ВВС Франции. Французское предложение также включало поставку тренажера, базового комплекта вооружения, наземного и испытательного оборудования, оказание сопутствующих услуг поддержки и обучение личного состава, 12-месячную гарантию на каждый самолет, двигатель, другое оборудование. Стоимость предложенного Францией пакета составляет 999 млн. евро (1,2 млрд. долл.), которые будут выплачены до конца 2025 года. Пока нет данных о том, сколько Хорватия должна инвестировать в новую инфраструктуру, необходимую для применения самолетов.

По данным хорватских СМИ, срок эксплуатации самого "старого" из предложенных Хорватии французских самолетов составляет 10 лет, а их остаточный ресурс составит от 3800 до 7000 летных часов с возможность продления срока службы до 9000 летных часов. Предполагается, что Франция поставит первые шесть самолетов в 2024 году, а остальные шесть – годом позднее.

Хорватия впервые стала заказчиком самолетов компании Dassault Aviation. Она также станет пятым экспортным покупателем истребителя "Рафаль". Ранее самолеты были проданы ВВС Индии, Египта, Катара и Греции.