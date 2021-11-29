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Вестник Мордовии

Новости программы "Бумеранг": госиспытания начнутся весной 2022 года

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Источник изображения: Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Заместитель Министра обороны РФ Алексей Криворучко в четверг проверил производство бронетехники на Арзамасском машиностроительном заводе "Военно-промышленной компании, где, в частности, ознакомился с ходом работ над новейшей бронетехникой на платформе "Бумеранг".

Также замглавы военного ведомства были продемонстрированы производственные линии бронеавтомобилей "Тигр", бронетранспортеров БТР-82А и другой бронетехники.

Государственные испытания бронетранспортера и боевой машины пехоты на базе платформы "Бумеранг" планируется начать весной 2022 года, сообщил на Арзамасском машиностроительном заводе начальник 154-го военного представительства подполковник Юрий Чикин.

"Машина прошла предварительные испытания с положительным результатом. В настоящее время дорабатываются опытные образцы для предъявления их на государственные испытания, которые планируется начать в марте - апреле 2022 года", - сказал начальник представительства.

Он уточнил, что "завершение государственных испытаний планируется в ноябре - декабре следующего года".

Военно-промышленная компания разработала на платформе "Бумеранг" бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17.

БТР К-16 оснащен боевым модулем с 12,7-мм пулеметом, на К-17 установлен боевой модуль Бумеранг-БМ" с автоматической пушкой 2А42 калибра 30-мм, а также пусковыми установками противотанковых ракет Корнет".

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Страны
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Продукция
2А42
БТР-82
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